Найджел Доус прокомментировал слухи об уходе, распад тройки ББД и статус капитана «Барыса»
Форвард «Барыса» Найджел Доус заявил, что не планировал покидать команду после ухода своих партнеров по звену Дастина Бойда и Брэндона Боченски. В интервью корреспонденту Vesti.kz он поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона эмоциями от назначения капитаном.
— Найджел, это правда, что ты хотел покинуть «Барыс» вслед за Бойдом и Боченски?
— Это слухи, в которых нет ни доли правды. Я всегда хотел играть в Астане, у меня есть действующий контракт, и я счастлив быть здесь.
— Какие ожидания от нового сезона?
— Это будет новый вызов для нашей команды.
— Но как же теперь без тройки ББД?
— Да, будет
— Что поменялось при новом тренере?
— Он меняет тактику. И пока мы изучаем то, что он хочет видеть, его систему. Проверим как у нас получается на предстоящем Кубке Президента, и уже через матчи продолжим подготовку к сезону.
— Прими поздравления в связи с новым статусом капитана!
— Спасибо! Для меня это, конечно, большая ответственность. Это вызов для меня, но я не думаю, что
Отметим, что сегодня, 1 августа, «Барыс» провел официальную презентацию команды. В первом матче нового сезона КХЛ казахстанский клуб 24 августа примет московский «Спартак», но перед этим примет участие в Кубке Президента РК в Астане и в Мемориале Блинова в Омске.
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