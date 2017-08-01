Найджел Доус прокомментировал слухи об уходе, распад тройки ББД и статус капитана «Барыса»

— Найджел, это правда, что ты хотел покинуть «Барыс» вслед за Бойдом и Боченски?

— Это слухи, в которых нет ни доли правды. Я всегда хотел играть в Астане, у меня есть действующий контракт, и я счастлив быть здесь.

— Какие ожидания от нового сезона? Все-таки в команде много изменений.

— Это будет новый вызов для нашей команды. Кто-то покинул команду, кто-то завершил карьеру, пришли молодые игроки. У команды новое лицо. И это будет вызов и для игроков, и для тренеров, и для болельщиков.

— Но как же теперь без тройки ББД?

— Да, будет по-другому. Но это хоккей. Люди меняют команды, люди уходят, такова жизнь. Это будет по-другому и для меня, и для команды. Но нам нужно смотреть вперед и двигаться дальше.

— Что поменялось при новом тренере?

— Он меняет тактику. И пока мы изучаем то, что он хочет видеть, его систему. Проверим как у нас получается на предстоящем Кубке Президента, и уже через матчи продолжим подготовку к сезону.

— Прими поздравления в связи с новым статусом капитана!

— Спасибо! Для меня это, конечно, большая ответственность. Это вызов для меня, но я не думаю, что что-то слишком изменится.

Отметим, что сегодня, 1 августа, «Барыс» провел официальную презентацию команды. В первом матче нового сезона КХЛ казахстанский клуб 24 августа примет московский «Спартак», но перед этим примет участие в Кубке Президента РК в Астане и в Мемориале Блинова в Омске.