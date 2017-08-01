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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30557163/
1 августа 2017, 21:26 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты тольяттинской «Лады» нанесли поражение «СКА-Неве» в контрольном матче

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Хоккеисты выступающей в КХЛ тольяттинской «Лады» нанесли поражение команде из ВХЛ «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону.

Хоккеисты выступающей в <span class=error>КХЛ</span> тольяттинской Лады нанесли поражение команде из <span class=error>ВХЛ</span> <span class=error>СКА</span>-Нева (Санкт-Петербург) в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Озолниеки (Латвия), завершилась волевой победой тольяттинской команды со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Игра против «СКА-Невы» стала для «Лады» заключительной на сборе в Латвии.

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