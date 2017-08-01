Хоккеисты тольяттинской «Лады» нанесли поражение «СКА-Неве» в контрольном матче
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт. Хоккеисты выступающей в КХЛ тольяттинской «Лады» нанесли поражение команде из ВХЛ «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону.
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Встреча, прошедшая во вторник в Озолниеки (Латвия), завершилась волевой победой тольяттинской команды со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Игра против «СКА-Невы» стала для «Лады» заключительной на сборе в Латвии.
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