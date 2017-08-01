«Барыс» объявил о назначении нового капитана вместо Брэндона Боченски
Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус стал новым капитаном «Барыса». Об этом объявлено на официальной презентации астанинского клуба перед новым сезоном КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
До Доуса капитаном «Барыса» был его теперь уже бывший партнер по первому звену Брэндон Боченски. Этим летом Боченски, который был еще и капитаном сборную Казахстана, объявил о завершении карьеры игрока.
32-летний Доус — один из старожилов «Барыса». За астанинский клуб уроженец Канады играет с 2011 года. За шесть сезонов нападающий провел в КХЛ 369 матчей в регулярных чемпионатах и
Новый, десятый, сезон КХЛ стартует 21 августа. Свой первый матч «Барыс» проведет 24 августа, когда на своем льду примет московский «Спартак».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter