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1 августа 2017, 18:57 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» объявил о назначении нового капитана вместо Брэндона Боченски

Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус стал новым капитаном «Барыса». Об этом объявлено на официальной презентации астанинского клуба перед новым сезоном КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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До Доуса капитаном «Барыса» был его теперь уже бывший партнер по первому звену Брэндон Боченски. Этим летом Боченски, который был еще и капитаном сборную Казахстана, объявил о завершении карьеры игрока.

32-летний Доус — один из старожилов «Барыса». За астанинский клуб уроженец Канады играет с 2011 года. За шесть сезонов нападающий провел в КХЛ 369 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 321 (182+ 139) очко. Ранее Доус был вице-капитаном команды.

Новый, десятый, сезон КХЛ стартует 21 августа. Свой первый матч «Барыс» проведет 24 августа, когда на своем льду примет московский «Спартак».

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