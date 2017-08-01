«Спартак» победил новокузнецкий «Металлург» в Кубке губернатора Нижегородской области

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Виктор Бобров (13-я минута), Игорь Мирнов (27), Владислав Провольнев (30), Вячеслав Лещенко (37) и Бен Максвелл (53). У «Металурга» шайбу забросил Сергей Коростин (29).

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги — «Спартак» казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев» и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 «Металлург». Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало «Торпедо» (2009, 2011, 2013, 2016), по разу — «Авангард» (2010), «Спартак» (2012), «Ак Барс» (2014) и «Салават Юлаев» (2015).