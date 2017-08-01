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1 августа 2017, 15:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Энрот: Первые пару дней всегда проходят непросто, но потом станет полегче

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот поделился первыми впечатлениями от работы с командой.

«Мой предыдущий сезон завершился в мае. В июле я вновь вышел на лёд. Так что пауза была не слишком продолжительной. Это не слишком привычно для меня, сегодня я чувствую себя неплохо. Первые пару дней проходят непросто, но потом станет полегче.

Я посмотрел несколько матчей Кубка Минска с участием “Динамо”. Соперники мне показались быстрыми и мастеровитыми. Важную роль играла реализация большинства. Все команды большое внимание уделяют обороне», — цитирует голкипера клубное телевидение.

Динамо Мн
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