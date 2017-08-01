Энрот: Первые пару дней всегда проходят непросто, но потом станет полегче

«Мой предыдущий сезон завершился в мае. В июле я вновь вышел на лёд. Так что пауза была не слишком продолжительной. Это не слишком привычно для меня, сегодня я чувствую себя неплохо. Первые пару дней проходят непросто, но потом станет полегче.



Я посмотрел несколько матчей Кубка Минска с участием “Динамо”. Соперники мне показались быстрыми и мастеровитыми. Важную роль играла реализация большинства. Все команды большое внимание уделяют обороне», — цитирует голкипера клубное телевидение.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/JEnroth125">@JEnroth125</a> провел первую тренировку с «Динамо», выбрал номер и рассказал о своем будущем шлеме <a href="https://t.co/vXZSWYrarS">https://t.co/vXZSWYrarS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hash">#намроднаякоманда</a> <a href="https://t.co/3t11Fr9I0t">pic.twitter.com/3t11Fr9I0t</a></p>— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) <a href="https://twitter.com/hc_dinamominsk/status/892350577446932481">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>