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1 августа 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Крикунов: В связи с этим воровством у «Автомобилиста» были нарушены звенья

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Ак Барса» в стартовом матче Кубка губернатора Нижегородской области (3:4 ОТ).

«Не уступили сопернику по моментам, отыгрались со счёта 1:3, сравняли результат 3:3, но, к сожалению, в связи с этим воровством у нас были нарушены звенья. Не было Чайковского, который должен был играть, особенно не хватило его при игре в меньшинстве, когда нужен был такой защитник с хорошим броском. Могли бы все решить в свою пользу, но из-за кражи у нас не сыграли Тичар, Михнов, все звенья перетасовали.

В целом доволен игрой, доволен отношением ребят, все бились, не отступали, старались играть в свою игру», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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