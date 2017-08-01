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Очень доволен, что мы подписали этих игроков — Джастина и Марка-Андре. Граньяни провел в Минске отличный прошлый сезон и был рад вернуться в клуб. Фонтейн переходит к нам, находясь в расцвете своей карьеры. У него за плечами большой опыт Национальной хоккейной лиги. Джастин очень хорош в атаке, так что, думаю, это правильное приобретение для нашей команды, и интересный новый опыт для него. Ему, конечно, потребуется некоторое время на адаптацию, но он достаточно опытен, чтобы справиться с этим.

И Граньяни, и Фонтейн пока не приехали в Минск…

Мы ждем их в нашем тренинг-кэмпе до отъезда на турнир в Ригу. Им предстоит пройти все необходимые формальности, оформить документы. В любом случае, хотелось бы, чтобы они побыстрее приступили к тренировкам, и мы начали наигрывать их в состав.

Сегодня Энрот провел первую тренировку. Каковы ваши впечатления от его работы?

Юнас — голкипер мирового уровня. Сегодня он провел свою первую тренировку. Это обстоятельство, безусловно, накладывает свой отпечаток. Но все равно — он был хорош. Думаю, он серьезно относился к своей подготовке, прежде чем прибыть в Минск. Сейчас он рад вернуться на лед, ну и мы рады, что он с нами, — приводит слова тренера официальный сайт «зубров».