Горди Дуайер: Очень доволен, что мы подписали этих игроков — Джастина и Марка-Андре
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением о заключениях контрактов с Джастином Фонтейном и
Марком-Андре Граньяни.
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Видимо, что-то случилось...
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Очень доволен, что мы подписали этих игроков — Джастина и
И Граньяни, и Фонтейн пока не приехали в Минск…
Мы ждем их в нашем
Сегодня Энрот провел первую тренировку. Каковы ваши впечатления от его работы?
Юнас — голкипер мирового уровня. Сегодня он провел свою первую тренировку. Это обстоятельство, безусловно, накладывает свой отпечаток. Но все равно — он был хорош. Думаю, он серьезно относился к своей подготовке, прежде чем прибыть в Минск. Сейчас он рад вернуться на лед, ну и мы рады, что он с нами, — приводит слова тренера официальный сайт «зубров».
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