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1 августа 2017, 14:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Начальник команды «Автомобилист» говорит с полицией по факту кражи в раздевалке

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс подтвердил информацию о краже в раздевалке екатеринбургской команды накануне старта Кубка губернатора Нижегородской области.

«Могу подтвердить, что эта ситуация произошла, но ничего конкретного не могу рассказать, так как я нахожусь в Екатеринбурге. Сейчас начальник команды Дмитрий Попов общается с полицией», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Автомобилист
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