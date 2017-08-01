Начальник команды «Автомобилист» говорит с полицией по факту кражи в раздевалке

«Могу подтвердить, что эта ситуация произошла, но ничего конкретного не могу рассказать, так как я нахожусь в Екатеринбурге. Сейчас начальник команды Дмитрий Попов общается с полицией», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.