«Магнитка» продлила контракт со своим воспитанником защитником Дроновым

Соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2020 года. Хоккеист является воспитанником магнитогорского хоккея.

В сезоне-2016/17 19-летний хоккеист провёл 4 матча в Молодёжной хоккейной лиге и забил 1 гол. На уровне Континентальной хоккейной лиги на счету Дронова 38 матчей, и он отметился двумя голевыми передачами. В 14 матчах розыгрыша Кубка Гагарина Дронов отметился одним голевым пасом. Магнитогорская команда в плей-офф КХЛ уступила СКА.