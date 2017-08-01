Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30552156/
1 августа 2017, 13:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Магнитка» продлила контракт со своим воспитанником защитником Дроновым

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Григорием Дроновым.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2020 года. Хоккеист является воспитанником магнитогорского хоккея.

В сезоне-2016/17 19-летний хоккеист провёл 4 матча в Молодёжной хоккейной лиге и забил 1 гол. На уровне Континентальной хоккейной лиги на счету Дронова 38 матчей, и он отметился двумя голевыми передачами. В 14 матчах розыгрыша Кубка Гагарина Дронов отметился одним голевым пасом. Магнитогорская команда в плей-офф КХЛ уступила СКА.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики