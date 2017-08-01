«Магнитка» продлила контракт со своим воспитанником защитником Дроновым
Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Григорием Дроновым.
Соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2020 года. Хоккеист является воспитанником магнитогорского хоккея.
В сезоне-2016/17 19-летний хоккеист провёл 4 матча в Молодёжной хоккейной лиге и забил 1 гол. На уровне Континентальной хоккейной лиги на счету Дронова 38 матчей, и он отметился двумя голевыми передачами. В 14 матчах розыгрыша Кубка Гагарина Дронов отметился одним голевым пасом. Магнитогорская команда в
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