Защитник Знахаренко подписал однолетний двусторонний контракт с «Динамо» Мн

Об этом информирует официальный сайт белорусской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и минским клубом рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.

Для хоккеиста предстоящий сезон станет третьим в системе клуба. Всего в КХЛ он провёл 53 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков. С начала учебно-тренировочного сбора Знахаренко находился на пробном контракте и сумел успешно пройти просмотр.