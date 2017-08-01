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1 августа 2017, 12:30 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Знахаренко подписал однолетний двусторонний контракт с «Динамо» Мн

Клуб КХЛ «Динамо» Минск объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Знахаренко.

Об этом информирует официальный сайт белорусской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и минским клубом рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.

Для хоккеиста предстоящий сезон станет третьим в системе клуба. Всего в КХЛ он провёл 53 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков. С начала учебно-тренировочного сбора Знахаренко находился на пробном контракте и сумел успешно пройти просмотр.

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Канадский форвард Джастин Фонтейн подписал односторонний контракт с ХК «Динамо-Минск»

Канадский форвард Джастин Фонтейн подписал односторонний контракт с ХК «Динамо-Минск»

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» подписал односторонний контракт, рассчитанный на один сезон, с канадским нападающим Джастином Фонтейном. Такая информация размещена на официальном сайте «зубров», сообщает БЕЛТА.
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