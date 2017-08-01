Защитник Знахаренко подписал однолетний двусторонний контракт с «Динамо» Мн
Клуб КХЛ «Динамо» Минск объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Знахаренко.
Об этом информирует официальный сайт белорусской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и минским клубом рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.
Для хоккеиста предстоящий сезон станет третьим в системе клуба. Всего в КХЛ он провёл 53 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков. С начала
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