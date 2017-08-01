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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30551094/
1 августа 2017, 12:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Профсоюз вручил Крикунову именной перстень за 400 игр в КХЛ

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко вручил именной перстень заслуженному тренеру России, главному тренеру екатеринбургского клуба КХЛ «Автомобилист» Владимиру Крикунову за 400 матчей, проведённых в Континентальной хоккейной лиге.

Данная церемония состоялась перед первым матчем Кубка губернатора Нижегородской области, в котором во Дворце спорта имени Коноваленко сыграют «Автомобилист» и казанский «Ак Барс».

Накануне этого матча неизвестные обокрали раздевалку команды из Екатеринбурга.

Автомобилист
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