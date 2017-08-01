Раздевалку «Автомобилиста» обокрали на Кубке губернатора Нижегородской области
Как стало известно «Чемпионату», накануне старта предсезонного турнира «Кубок губернатора Нижегородской области» раздевалку екатеринбургской команды «Автомобилист» обокрали.
Из раздевалки во Дворце спорта имени В. С. Коноваленко пропали коньки, клюшки, форма, два баула и спортивное питание. Во Дворце спорта пройдёт всего один матч турнира. В первом матче предсезонного турнира екатеринбургская команда сыграет с «Ак Барсом».
Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» пройдёт 1 августа. Начало — в 12:00 мск.
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