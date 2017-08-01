Раздевалку «Автомобилиста» обокрали на Кубке губернатора Нижегородской области

Из раздевалки во Дворце спорта имени В. С. Коноваленко пропали коньки, клюшки, форма, два баула и спортивное питание. Во Дворце спорта пройдёт всего один матч турнира. В первом матче предсезонного турнира екатеринбургская команда сыграет с «Ак Барсом».

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» пройдёт 1 августа. Начало — в 12:00 мск.