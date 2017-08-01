Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30550873/
1 августа 2017, 11:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Раздевалку «Автомобилиста» обокрали на Кубке губернатора Нижегородской области

Как стало известно «Чемпионату», накануне старта предсезонного турнира «Кубок губернатора Нижегородской области» раздевалку екатеринбургской команды «Автомобилист» обокрали.

Из раздевалки во Дворце спорта имени В. С. Коноваленко пропали коньки, клюшки, форма, два баула и спортивное питание. Во Дворце спорта пройдёт всего один матч турнира. В первом матче предсезонного турнира екатеринбургская команда сыграет с «Ак Барсом».

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» пройдёт 1 августа. Начало — в 12:00 мск.

Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Профсоюз вручил Крикунову именной перстень за 400 игр в КХЛ

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко вручил именной перстень заслуженному тренеру России, главному тренеру екатеринбургского клуба КХЛ «Автомобилист» Владимиру Крикунову за 400 матчей, проведённых в Континентальной хоккейной лиге.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики