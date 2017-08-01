Главный тренер «Сибири»: Люди не верят ни в меня, ни в команду. Зря
Новый главный тренер сибиряков Павел Зубов — о предстоящих бессонных ночах и том, какими методами нужно встряхивать игроков.
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ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ И БЕССОННЫЕ НОЧИ У МЕНЯ ВПЕРЕДИ.
— Волнуетесь?
— Совру, если скажу, что нет. Я же начинаю в КХЛ, а это очень непростой шаг. Перед такими событиями начинаешь волноваться.
— Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев признался, что все стрессовые ситуации пережил в июне. Были и бессонные ночи, и прочие показатели стресса. Вы уже это прошли?
— Пока у меня не было
— Причем, скоро. Говорят, что с хоккеистов будут требовать хорошего выступления на предсезонном турнире в Магнитогорске. Не просто показать
— Неправда. У игроков «Сибири» совершенно другие задачи и цели. И начинаются они с 22 августа, когда мы проведем первый официальный матч.
— Не будет такого, что несколько поражений в Магнитогорске приведут к тому, что
— Я думаю, что все немного не так. Мы, конечно, не собираемся всем проигрывать, но в таких встречах перед самым турниром как раз получаешь всю информацию о состоянии своих игроков. Я не сторонник
ПАРУ ТРЕНИРОВОК Я УЖЕ ОТМЕНИЛ.
— Формально вы не дебютант среди главных тренеров, так как работали на этой должности в Белоруссии. И все же, что пришлось сразу же поменять после назначения? Было ли
— Только то, что я теперь на постоянной связи с генеральным менеджером. Вы не забудьте, что «Сибирь» покинуло много хоккеистов, и нам нужно было формировать состав. Мы же обновились почти на половину, а линия атаки практически полностью. Хорошо, что хоть оборона осталась, а это же фундамент. Но в атаке сплошные новые имена.
— Тяжело.
— Пришлось и много разговаривать с хоккеистами. Они и сами спрашивают, интересуется игровыми моментами.
— Хорошо, что не вопросами по подготовке.
— А мы и это объясняем. Обязательно сообщаем для чего проводится то или иное упражнение, что даст, какой ожидается эффект.
— Я слышал, что у вас тяжелейшие сборы.
— А вы в курсе, что я уже отменял пару тренировок?
— Нет.
— Отменял. В частности, перед поездкой в Москву. Я же не сторонник того, чтобы все бегали или выходили на лед только потому, что в расписании стоит занятие. Чувствуешь, что от ближайшей тренировки пользы не будет. Все уже уставшие, глаза потухшие. Ну сделаем мы еще несколько упражнений — пойдет во вред. Потому и убирал занятия.
— Вы говорите, что много беседуете с игроками. Есть те, которых еще не поняли?
— Без конкретных имен, но пара человек таких есть. Поверьте, у меня с ними все нормально, просто осталось решить
ТРЕНЕР ИЗ ВИТЕБСКА ВЫЗВАЛ НА БОЙ.
— В «Сибири» действительно поменялось много нападающих. Бывало такое в карьере?
— В Белоруссии. Когда я возглавил «Металлург» из Жлобина, то у меня в команде было всего три человека. Ничего, сделали отличную команду. Мы выиграли бронзовые медали, серебряные. Когда я уезжал, болельщики тепло меня провожали.
— Да, такое действительно было. Но был и вызов на боксерский поединок со стороны коллеги из Витебска.
— Да про это уже много говорили. Ну побились бы мы, ничего страшного не было. Тем более, Дмитрий Дудик готовился в зале. Сделали бы шоу. Но я переехал в Новосибирск.
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— Я не из тех, кто будет гнуть одну и ту же линию, если она не приносит плодов. Менялся ли я? Не знаю, вряд ли, хотя проигрывать всем не хочется и каждый начинает нервничать
— Я к чему клоню. Ходит история про то, как вы пнули на скамейке защитника Виталия Меньшикова.
— Он вам рассказал не всю историю, а только середину.
— Расскажите начало и конец.
— Начнем с того, что после матча я на глазах у всех извинился перед Виталием. И считал, что этот инцидент исчерпан.
— А начало?
— Вы знаете, во время матча бывает, что хоккеист застывает. Как бы это объяснить… Такой момент, когда люди вообще ни на что не реагируют. Приходится применять такие меры, чтобы они пришли в себя.
— Вы что и раньше
— Нет, но со льда игрока доставал. Говоришь ему, что смена, а он просто не слышит. При этом явно переигрывает.
— Говорят, что у вас вообще были не очень хорошие отношения с игроками.
— Но ведь это не так.
— Вы не отпустили игроков во время паузы на Евротур на законный выходной. Заставили сдать билеты и тренироваться.
— Я не буду комментировать это событие, так как не являлся главным тренером команды на тот момент.
— Вы так поступите?
— Нет.
НЕ ДОВЕРЯЮТ? МЕНЯ ЭТО МОТИВИРУЕТ.
— Говорят, главная формула удачного сезона для современного тренера «Сибири» — договориться с Александром Салаком. Он может повести коллектив в правильном направлении, а может и наоборот — в никуда.
— Я с Александром общаюсь, у меня с ним хороший контакт. Но я не помню, чтобы он своим авторитетом
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— Для меня Салак — это человек, который помог завоевать «Сибири» бронзовые медали. И если бы не его игра, то, как он вел себя в коллективе, никаких успехов бы не было.
— Согласитесь, что вы начинает работать в условиях, когда в вас не особенно верят.
— За примерами далеко ходить не надо.
— В каком смысле?
— Так вы же сами написали, что мое назначение — дно для «Сибири».
— Ну немного не так…
— Да почти так. Меня все это не берет особо, а вот родные читают и переживают. Я им говорю, что не стоит так все близко к сердцу принимать, но они же волнуются.
— Понятно.
— Я прекрасно осознаю, что люди пока особо не верят, сомневаются. Но для меня это отличная мотивация. Очень хочется доказать, что зря они не верят ни в «Сибирь», ни в меня.
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