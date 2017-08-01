Экс-форвард «Амура» Рамстедт подписал однолетний контракт со «Слованом»

Об этом информирует официальный сайт словацкой команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между 29-летним нападающим и клубом КХЛ рассчитано на один год.

Минувший сезон Рамстедт провел в хабаровском «Амуре». В 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету игрока 25 (7+18) очков. Показатель полезности составил «+3».

Ранее словацкий клуб КХЛ объявил о приглашении на просмотр защитника Лукаша Козака.