Последует ли Скудра примеру Тортореллы?

«ТОРПЕДО» — ФАВОРИТ ДОМАШНЕГО ТУРНИРА

Кубок губернатора Нижегородский области ведет свою историю под нынешним названием с 2009 года. Чаще всего его выигрывали хозяева — трижды. Фаворитом под первым номером «Торпедо» будет и сейчас. Говорить о том, что турнир для этой команды носит проходной характер, никак нельзя. Год назад прямо по ходу одного из матчей случилось невероятное: между скамейками сошлись в самой настоящей рукопашной главные тренеры «Торпедо» и «Нефтехимика», яростный Петерис Скудра и тишайший Евгений Попихин. Последний сейчас работает в клубе ВХЛ «СКА-Нева», поэтому на вторую серию противостояния рассчитывать не приходится. Однако всем известно, что для куратора клуба и действующего губернатора Валерия Шанцева победа на домашнем турнире имеет чуть ли не сакральное значение. «Торпедо» точно не будет отбывать номер, особенно учитывая характер Скудры, старающегося выжимать максимум из своих игроков даже во второстепенных матчах.

Нижегородцы с тех пор, как с ними работает латвийский специалист, меняют игроков направо и налево каждое межсезонье. Сейчас Скудра вернул нескольких хоккеистов, от которых отказывался в «Торпедо» раньше: Сергея Костицына, Паршина, Григорьева, Кондратьева, Столярова. Плюс он пригласил техничных, думающих словенских нападающих — Муршака и Еглича. Скудра, похоже, собирается изменить стиль игры, несколько уйдя от прямолинейной и силовой манеры, сделав чуть более разнообразными действия команды в атаке. На ум приходит чудесная метаморфоза, произошедшая в минувшем сезоне с жестким и требовательным американским тренером Джоном Тортореллой. Тот чуть ослабил рамки, в которые привык загонять своих игроков, дав им больше свободы. Это в итоге привело к лучшему в истории «Коламбуса» выступлению в регулярном чемпионате. Посмотрим, на что способно замахнуться в очередной раз обновленное «Торпедо».

ЧТО ЖДАТЬ И НА КОГО СМОТРЕТЬ

Регламент турнира прост до безобразия — каждый играет с каждым, а победителем становится команда, которая наберет больше всех очков. Самую очевидную конкуренцию нижегородцам составят «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Казанцы, к сожалению, не покажут в деле своего звездного новичка Андрея Маркова. Защитник-ветеран пока будет готовиться по индивидуальной программе. Но и без него в составе «Ак Барса» есть на кого посмотреть. Например, на шведа Антона Ландера, призванного стать основной ударной силой команды в атаке. Первую серию знаменитого «зеленого дерби», наверное, одного из самых зрелищных противостояний в КХЛ, в наступающем сезоне можно будет увидеть именно в Нижнем. Матерый финн Эркка Вестерлунд постарается сделать из безалаберного «Салавата» как минимум претендента на выход в финал Кубка Гагарина. Оценить, как идет трансформация в этом направлении, можно и нужно уже сейчас. Так что при всем уважении к турниру в Сочи со СКА, «Магниткой» и сборной Канады на берегах Волги будет как минимум также интересно. «Торпедо», «Ак Барс» и «Салават» — это скрытые претенденты на финал.

Три другие команды — участницы турнира в сезоне будут решать более приземленные задачи. Новокузнецкий «Металлург» выглядит на бумаге фаворитом ВХЛ, а в Нижнем должен напомнить о том, что в корне не согласен со своим исключением из КХЛ. Кажется, что сибиряки способны выиграть на турнире как минимум одну встречу. А вот «Спартак» и «Автомобилист» строят куда более амбициозные планы. Москвичи на словах хотят наконец попасть в плей-офф и снова, как и в прошлые годы, светятся оптимизмом перед началом сезона. Команда сохранила почти всех ведущих игроков. Смог ли новый главный тренер Вадим Епанчинцев и его помощники что-то изменить в сознании своих хоккеистов, предложив им эффективную игровую модель, станет ясно уже сейчас.

Екатеринбуржцы провели масштабную закупку в межсезонье и потенциально способны замахнуться на место в пятерке в Восточной конференции.