СКА без Шипачёва и Дадонова. Провал или шанс для молодых?
В межсезонье Шипачёв отправился в «Вегас», а Дадонов — во «Флориду». Что будет с командой без лидеров? Кто займёт их место в СКА?
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Уже в мае, до начала чемпионата мира 2017 года, стало известно, что Вадим Шипачёв отправится в новоиспечённый клуб из
Барабанов — замена Дадонову и молодой лидер команды
23-летний воспитанник питерского клуба уже является двукратным обладателем кубка Гагарина. На момент завоевания первого кубка Александру был 21. На чемпионате мира Барабанов провёл 10 матчей, отметившись тремя результативными передачами. Стоит отметить его игру в звене с Андроновым и Телегиным, задача которых была не только забрасывать шайбы, но и навязывать сопернику силовую борьбу. Глядя на габариты Александра, нельзя сказать, что он из тех игроков, которые будут сломя голову лететь вперёд, расталкивая всех соперников на своём пути. Нет, Барабанов своей игрой очень напоминает Евгения Дадонова — быстрые руки, хорошая скорость, цепкость в средней зоне, способность креативно мыслить и создавать моменты. В прошедшем сезоне в «регулярке» он провёл 55 матчей и набрал 25 (13+12) очков, зачастую играя не в первом и не во втором звене. В
Последний шанс Виктора Тихонова
Прошлогодняя неудача Виктора в «Аризоне» заставила его вернуться в КХЛ. Карьера внука великого советского тренера уже давно находится на спаде, и выйти на новый уровень у Тихонова никак не выходит. В сезоне-2016/17 форвард сыграл 36 матчей в «регулярке» набрав 10 (6+4) очков, а в
Перспективы Хохлачёва и нестабильность Прохоркина
Клод Жюльен откровенно «душил» Хохлачёва, не давая ему шансов на игру в первой команде, вечно ссылая в
Скудная трансферная кампания и предсезонка СКА
Подопечные Олега Знарка сыграли свой первый контрольный матч одними из последних среди клубов КХЛ. Первая встреча состоялась 31 июля в Финляндии против «Йокерита». Состав СКА выглядел весьма специфично. В первом звене вместе с Ковальчуком играли Данила Квартальнов и Александр Хохлачёв. Всего же на сбор в Финляндию поехали 23 игрока, и среди них не оказалось Дацюка, Прохоркина, Шестёркина, Плотникова, и Калинина. Что же касается трансферной кампании клуба в это межсезонье, то она оказалась весьма скромна. Единственным громким трансфером петербуржцев впору считать обмен с «Локомотивом», благодаря которому в СКА отправился Владислав Гавриков, а в Ярославль перечислили 125 млн рублей. Так что как «армейцы» перенесут потери этого межсезонья — большой вопрос.
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