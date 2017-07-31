СКА без Шипачёва и Дадонова. Провал или шанс для молодых?

Уже в мае, до начала чемпионата мира 2017 года, стало известно, что Вадим Шипачёв отправится в новоиспечённый клуб из Лас-Вегаса, а Евгений Дадонов ещё раз попробует свои силы за океаном во «Флориде». По сравнению со многими клубами СКА летом провёл довольно скромную трансферную кампанию, пополнив свой состав Сергеем Калининым, Виктором Комаровым, Владиславом Гавриковым, Давидом Рундбладом, Данилой Квартальновым и Максимом Карповым. Вместе с Шипачёвым и Дадоновым команду покинули Евгений Иванников, Дмитрий Юдин и Стив Мозес. В связи с этим вполне логичен вопрос о том, кто в обновлённой команде из Санкт-Петербурга примерит на себя личину лидера? И для кого уход двух лидеров может стать шансом перезагрузить карьеру?

Барабанов — замена Дадонову и молодой лидер команды

23-летний воспитанник питерского клуба уже является двукратным обладателем кубка Гагарина. На момент завоевания первого кубка Александру был 21. На чемпионате мира Барабанов провёл 10 матчей, отметившись тремя результативными передачами. Стоит отметить его игру в звене с Андроновым и Телегиным, задача которых была не только забрасывать шайбы, но и навязывать сопернику силовую борьбу. Глядя на габариты Александра, нельзя сказать, что он из тех игроков, которые будут сломя голову лететь вперёд, расталкивая всех соперников на своём пути. Нет, Барабанов своей игрой очень напоминает Евгения Дадонова — быстрые руки, хорошая скорость, цепкость в средней зоне, способность креативно мыслить и создавать моменты. В прошедшем сезоне в «регулярке» он провёл 55 матчей и набрал 25 (13+12) очков, зачастую играя не в первом и не во втором звене. В плей-офф Барабанов провёл 17 матчей и набрал четыре очка. При его невысоком росте он обладает очень важным умением — цепкостью, а также готовностью играть агрессивно и лезть на ворота. Для Александра грядущий сезон — хорошая возможность закрепиться в первых двух звеньях питерской команды и по-настоящему стать лидером СКА.

Последний шанс Виктора Тихонова

Прошлогодняя неудача Виктора в «Аризоне» заставила его вернуться в КХЛ. Карьера внука великого советского тренера уже давно находится на спаде, и выйти на новый уровень у Тихонова никак не выходит. В сезоне-2016/17 форвард сыграл 36 матчей в «регулярке» набрав 10 (6+4) очков, а в плей-офф выходил на площадку в трёх матчах, отметившись в протоколе лишь двумя штрафными минутами. На данный момент в составе питерской команды 20 нападающих, что является большой проблемой для Тихонова. Для 29-летнего игрока уход двух лидеров — последний шанс доказать, что он больше чем игрок четвёртого звена.

Перспективы Хохлачёва и нестабильность Прохоркина

Клод Жюльен откровенно «душил» Хохлачёва, не давая ему шансов на игру в первой команде, вечно ссылая в фарм-клуб «Бостона». Такая ситуация, увы, не нова. Это не первый случай, связанный с Жюльеном и русскими игроками. Не найдя работы за океаном, воспитанник «Спартака» отправился в питерскую команду. На тот момент клуб скупал всех возможных хоккеистов без разбора, что образовало в команде длинную «скамейку» с потенциально сильными игроками, но выйти из тени лидеров вновь прибывшим хоккеистам не так просто. На позицию Хохлачёва в команде претендовал ещё Николай Прохоркин и Александр Дергачёв. И это мы не учитываем игроков, которых вытеснить из состава может только травма или трансфер: Павла Дацюка, Ярно Коскиранту и Вадима Шипачёва. А вот что касается Николая Прохоркина, то тут всё сложнее. Игроку требуется не только определённое место в составе, но ещё и понимание им самим своих возможностей. За 43 матча в прошедшем сезоне Николай набрал 47 минут штрафа — это третий показатель в команде, больше штрафных минут только набрали Яковлев (51) и Плотников (53). Игровой тонус Прохоркина постоянно находится в волнообразном состоянии, он не демонстрирует стабильную игру на протяжении сезона, хотя игровое время и шансы ему предоставляются стабильно. Прохоркин то выжигает лёд, то демонстрирует полную апатию, причём такое происходило не только в СКА. Предстоящий сезон станет серьёзной проверкой и последним шансом для Прохоркина доказать свои амбиции.

Скудная трансферная кампания и предсезонка СКА

Подопечные Олега Знарка сыграли свой первый контрольный матч одними из последних среди клубов КХЛ. Первая встреча состоялась 31 июля в Финляндии против «Йокерита». Состав СКА выглядел весьма специфично. В первом звене вместе с Ковальчуком играли Данила Квартальнов и Александр Хохлачёв. Всего же на сбор в Финляндию поехали 23 игрока, и среди них не оказалось Дацюка, Прохоркина, Шестёркина, Плотникова, и Калинина. Что же касается трансферной кампании клуба в это межсезонье, то она оказалась весьма скромна. Единственным громким трансфером петербуржцев впору считать обмен с «Локомотивом», благодаря которому в СКА отправился Владислав Гавриков, а в Ярославль перечислили 125 млн рублей. Так что как «армейцы» перенесут потери этого межсезонья — большой вопрос.