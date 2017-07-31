КХЛ проведет 2 августа заседание по обжалованию дисквалификации Зарипова в CAS

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На прошлой неделе КХЛ объявила, что нападающий казанского «Ак Барса», четырехкратный обладатель Кубка Гагарина и трехкратный чемпион мира россиянин Данис Зарипов, в прошлом сезоне выступавший за магнитогорский «Металлург», отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17. В пробе 36-летнего хоккеиста обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.

Ранее вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил «Р-Спорт», что «Магнитка», «Ак Барс» и Зарипов подадут совместную апелляцию на это решение.

«В связи с решением дисциплинарного комитета IIHF о дисквалификации Даниса Зарипова до 22 мая 2019 года медицинское управление КХЛ 2 августа 2017 года проводит заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения в CAS», — говорится в заявлении пресс-службы.

В заявлении отмечается, что на заседание приглашены Величкин, главный врач ХК «Металлург» Михаил Новиков и Зарипов.