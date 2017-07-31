Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30544650/
31 июля 2017, 17:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

КХЛ проведет 2 августа заседание по обжалованию дисквалификации Зарипова в CAS

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Медицинское управление КХЛ 2 августа проведет заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации четырехкратного обладателя Кубка Гагарина нападающего Даниса Зарипова в Спортивном арбитражном суде (CAS), на заседание приглашены игрок и представители магнитогорского «Металлурга», сообщает пресс-служба КХЛ.

Медицинское управление <span class=error>КХЛ</span> 2 августа проведет заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации четырехкратного обладателя Кубка <span class=error>Гагарина</span> нападающего <span class=error>Даниса</span> <span class=error>Зарипова</span> в Спортивном арбитражном суде (CAS) на заседание приглашены игрок и представители магнитогорского Металлурга сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На прошлой неделе КХЛ объявила, что нападающий казанского «Ак Барса», четырехкратный обладатель Кубка Гагарина и трехкратный чемпион мира россиянин Данис Зарипов, в прошлом сезоне выступавший за магнитогорский «Металлург», отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17. В пробе 36-летнего хоккеиста обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.

Ранее вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил «Р-Спорт», что «Магнитка», «Ак Барс» и Зарипов подадут совместную апелляцию на это решение.

«В связи с решением дисциплинарного комитета IIHF о дисквалификации Даниса Зарипова до 22 мая 2019 года медицинское управление КХЛ 2 августа 2017 года проводит заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения в CAS», — говорится в заявлении пресс-службы.

В заявлении отмечается, что на заседание приглашены Величкин, главный врач ХК «Металлург» Михаил Новиков и Зарипов.

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса