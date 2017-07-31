КХЛ проведет 2 августа заседание по обжалованию дисквалификации Зарипова в CAS
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт. Медицинское управление КХЛ 2 августа проведет заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации четырехкратного обладателя Кубка Гагарина нападающего Даниса Зарипова в Спортивном арбитражном суде (CAS), на заседание приглашены игрок и представители магнитогорского «Металлурга», сообщает пресс-служба КХЛ.
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На прошлой неделе КХЛ объявила, что нападающий казанского «Ак Барса», четырехкратный обладатель Кубка Гагарина и трехкратный чемпион мира россиянин Данис Зарипов, в прошлом сезоне выступавший за магнитогорский «Металлург», отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года
Ранее
«В связи с решением дисциплинарного комитета IIHF о дисквалификации Даниса Зарипова до 22 мая 2019 года медицинское управление КХЛ 2 августа 2017 года проводит заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения в CAS», — говорится в заявлении
В заявлении отмечается, что на заседание приглашены Величкин, главный врач ХК «Металлург» Михаил Новиков и Зарипов.
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