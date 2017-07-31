Канадский форвард Джастин Фонтейн подписал односторонний контракт с ХК «Динамо-Минск»

Новобранец динамовского клуба начинал карьеру в родном Боннивиле, в юниорской хоккейной лиге провинции Альберта. Затем были четыре года обучения в Университете Миннесоты, включавшие успешное выступление за университетскую хоккейную команду. По окончании учебы Фонтейн перешел в «Хьюстон Аэрос». Во второй по силе североамериканской лиге форварду также удалось себя проявить: 55 очка в первый сезон и 64 — во второй. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Джастин Фонтейн играл за «Минессоту Уайлд», на его счету 197 матчей, в которых он забросил 27 шайб и сделал 41 результативную передачу. Эксперты характеризуют 29-летнего Джастина Фонтейна как игрока с хорошим броском и развитым голевым инстинктом.

Кроме того, сайт «зубров» сообщает, что самый результативный защитник прошлого года Марк-Андре Граньяни останется в «Динамо-Минск» еще на год. В прошлом регулярном чемпионате игрок обороны набрал 37 баллов, что стало повторением клубного рекорда для игроков его амплуа.