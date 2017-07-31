Андрей Марков: Жена довольна переездом в Россию
Новичок «Ак Барса» на своей презентации рассказал, как шли переговоры с казанцам, и отметил, как изменился Зинэтула Билялетдинов.
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— Даже не знаю, кто на кого вышел, я на клуб или клуб на меня (улыбается). Когда разговаривал с агентом, то появился «Ак Барс». Быстро все согласовали, — начал Марков. — Переговоры не вел больше ни с кем. Я слышал, что в Казани все на высшем уровне, но, приехав сюда, убедился сам. Прекрасная база, отличные условия. Все делается для команды. Только выходи и работай.
Перед отъездом я играл в «Динамо» Билялетдинова. Знаю все требования этого тренера. Для меня важно это. Поговорил с ним о жизни. Диалог был, но с командой я еще не тренировался, думаю, что все впереди. Тактические вещи будут определяться в процессе. Мы как солдаты. Билялетдинов стал больше улыбаться и шутить. В «Динамо» я был совсем молодым. С годами с ним можно говорить о семье, детях.
— Есть мысли об Олимпиаде?
— Говорить об Олимпиаде еще рано. Нужно доказывать все игрой. Не важно, какое у тебя имя. Докажу, что я нужен сборной и буду только рад.
— Расскажите о том голе в ворота «Магнитки»?
— Думал, что надо просто попасть в ворота, потому что иначе был бы проброс. Хотел попасть в створ в надежде на отскок. Забить, конечно, не рассчитывал.
— Какие проблемы могут возникнуть у вас на первых порах в КХЛ?
— Не исключаю, что потребуется время, чтобы привыкнуть к площадкам, но мы все выросли на них. Нужно привыкнуть и к питанию.
— Что вы вообще думаете об уровне КХЛ?
— Я следил за КХЛ в основном на стадии
— Когда вы присоединитесь к команде?
— На турнир в Нижний Новгород я не поеду. Нужно пройти все медицинские процедуры. Каждое лето я из Монреаля переезжал во Флориду и готовился там: кроссы, залы…
— Ваша свадьба сыграла роль при принятии решения о переезде?
— Моя жена довольна переездом в Россию. Как говорится — довольна жена, значит, все будет хорошо.
— Под какие задачи вас брали в команду?
— Насколько я помню, «Ак Барс» всегда ставил перед собой максимальную цель. Это было одним из факторов переезда. Будем работать.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
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