Андрей Марков: Жена довольна переездом в Россию

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— Даже не знаю, кто на кого вышел, я на клуб или клуб на меня (улыбается). Когда разговаривал с агентом, то появился «Ак Барс». Быстро все согласовали, — начал Марков. — Переговоры не вел больше ни с кем. Я слышал, что в Казани все на высшем уровне, но, приехав сюда, убедился сам. Прекрасная база, отличные условия. Все делается для команды. Только выходи и работай.

Перед отъездом я играл в «Динамо» Билялетдинова. Знаю все требования этого тренера. Для меня важно это. Поговорил с ним о жизни. Диалог был, но с командой я еще не тренировался, думаю, что все впереди. Тактические вещи будут определяться в процессе. Мы как солдаты. Билялетдинов стал больше улыбаться и шутить. В «Динамо» я был совсем молодым. С годами с ним можно говорить о семье, детях.

— Есть мысли об Олимпиаде?

— Говорить об Олимпиаде еще рано. Нужно доказывать все игрой. Не важно, какое у тебя имя. Докажу, что я нужен сборной и буду только рад.

— Расскажите о том голе в ворота «Магнитки»?

— Думал, что надо просто попасть в ворота, потому что иначе был бы проброс. Хотел попасть в створ в надежде на отскок. Забить, конечно, не рассчитывал.

— Какие проблемы могут возникнуть у вас на первых порах в КХЛ?

— Не исключаю, что потребуется время, чтобы привыкнуть к площадкам, но мы все выросли на них. Нужно привыкнуть и к питанию.

— Что вы вообще думаете об уровне КХЛ?

— Я следил за КХЛ в основном на стадии плей-офф. Сюда приезжает все больше игроков из Северной Америки, уровень лиги растет. Будет интересно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Андрей Марков подписал контракт с хоккейным клубом "Ак Барс". Соглашение рассчитано на два года <a href="https://t.co/gDLmy408c4">pic.twitter.com/gDLmy408c4</a></p>— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) <a href="https://twitter.com/hcakbars/status/891963855554973696">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Когда вы присоединитесь к команде?

— На турнир в Нижний Новгород я не поеду. Нужно пройти все медицинские процедуры. Каждое лето я из Монреаля переезжал во Флориду и готовился там: кроссы, залы…

— Ваша свадьба сыграла роль при принятии решения о переезде?

— Моя жена довольна переездом в Россию. Как говорится — довольна жена, значит, все будет хорошо.

— Под какие задачи вас брали в команду?

— Насколько я помню, «Ак Барс» всегда ставил перед собой максимальную цель. Это было одним из факторов переезда. Будем работать.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.