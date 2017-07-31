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31 июля 2017, 15:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Ак Барс» отбыл на турнир в Нижний Новгород без Маркова, Ткачёва и Галиева

«Ак Барс» отправился в Нижний Новгород, где примет участие в предсезонном турнире на кубок губернатора Нижегородской области.

С командой не поехал новичок Андрей Марков, который подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». Также в Казани остались Владимир Ткачёв и Станислав Галиев, которые вызваны в сборную России на турнир в Сочи.

Состав казанской команды

Вратари: Билялов, Гарипов и Мисбахов.
Защитники: Абросимов, Батыршин, Захарчук, Лямкин, Мусин, Охтамаа, Сидоров, Токранов и Яруллин.
Нападающие: Азеведо, Глинкин, Глухов, Лазарев, Ландер, Лукоянов, Малыхин, Михеев, Обухов, Осипов, Попов, Свитов, Секач, Чибисов и Язьков.

На турнире «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом», «Торпедо», «Салаватом Юлаевым», новокузнецким «Металлургом» и «Спартаком».

Ак Барс
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