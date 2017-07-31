Марков будет играть в «Ак Барсе» под 79-м номером
Защитник Андрей Марков, сегодня перешедший в «Ак Барс», будет играть за российский клуб под традиционным для себя 79-м номером.
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Напомним, что 38-летний хоккеист заключил с клубом контракт на два года.
Марков выступал за «Монреаль» с 2000 года. Он провел за «Хабс» 990 матчей, в которых набрал 572 очка (119 голов и 453 передачи) при показателе полезности «+64». Марков занимает шестое место по количеству проведенных игр в истории «Монреаля» и 18-е — по количеству результативных баллов. (Артур ЕНИКЕЕВ).
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