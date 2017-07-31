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31 июля 2017, 15:16 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Марков будет играть в «Ак Барсе» под 79-м номером

Защитник Андрей Марков, сегодня перешедший в «Ак Барс», будет играть за российский клуб под традиционным для себя 79-м номером.

Защитник Андрей Марков сегодня перешедший в Ак Барс будет играть за российский клуб под традиционным для себя 79-м номером. Увеличить
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Напомним, что 38-летний хоккеист заключил с клубом контракт на два года.

Марков выступал за «Монреаль» с 2000 года. Он провел за «Хабс» 990 матчей, в которых набрал 572 очка (119 голов и 453 передачи) при показателе полезности «+64». Марков занимает шестое место по количеству проведенных игр в истории «Монреаля» и 18-е — по количеству результативных баллов. (Артур ЕНИКЕЕВ).

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