31 июля прошла открытая тренировка «Спартака», сразу после которой коллектив Вадима Епанчинцева отправился в Нижний Новгород на предсезонный турнир на призы губернатора области. На занятии москвичи поздравили с днём рождения защитника Дмитрия Юдина, которому исполнилось 22 года. По словам самого Юдина, он ещё не понял, как его приняли в новом коллективе. Дмитрий переехал в Москву из Санкт-Петербурга.



«Готовимся к турниру в Нижнем Новгороде, нагрузки перенесли нормально. Ещё не понял, как меня приняли в новом коллективе. Посвящения в спартаковцы ещё не было. Хочу играть в “Спартаке”, а с кем меня поставят в пару — это вопрос к тренеру. Для меня главное выходить на лёд. Разговоров в СКА с Олегом Знарком не было. Я был на рыбалке, у нас кончились продукты, поехали до деревни. Появилась телефонная связь, позвонил агент и сказал, что мы в “Спартаке”. Не расстроился, появилась новая возможность доказать, проверить себя», — рассказал игрок спартаковской обороны.

Был замечен на тренировке и габаритный форвард Алексей Глухов, которого пригласили в команду на просмотровый контракт. Последним местом работы форварда была «Сибирь», а в «Спартак» его позвал Вадим Епанчинцев, знакомый с хоккеистом ещё по совместному выступлению за «Атлант».

«У нас почти шесть пятёрок. Селекционная работа ведётся и будет вестись дальше. Этот процесс идёт на протяжении всего сезона. Алексей Глухов на просмотровом контракте, катается с нами второй день. На турнире в Нижнем Новгороде будем смотреть на него. У нас Бен Максвелл уезжает в сборную Канады, на это место рассчитываем Глухова. Этого хоккеиста я знаю, играл и работал с ним в Мытищах. Его возможности и потенциал мне известны. После турнира примем решение», — заявил главный тренер красно-белых.

С вратарями усердно занимался тренер Стефан Перссон. В пресс-службе москвичей рассказывают, что швед трудится не покладая рук, едва ли не 24 часа в сутки. Помимо занятий с голкиперами на льду, скандинавский специалист регулярно занимается видеоанализом, объясняя спартаковским вратарям все нюансы и тонкости их ремесла. Маркус Свенссон после тренировки находился в прекрасном настроении. Видно, что работать под чутким взором соотечественника ему нравится.

В хорошем настроении находился и нападающий «Спартака» Лукаш Радил, который с каждым годом всё лучше разговаривает по-русски. Чех уже не стесняется общаться с прессой на чужом языке, приветливо улыбаясь и подробно рассказывая о происходящем в команде.



«Чувствую себя хорошо. Мы потренировались в Чехии, затем в Австрии. Занятия прошли отлично. Провели два матча: со «Слованом» и «Торпедо». Сперва проиграли по буллитам, зато потом выиграли. Всё нормально. Конечно, «Спартак» хочет победить на Кубке губернатора Нижегородской области, но важно набрать оптимальную форму.

Пять встреч за неделю — это серьёзно. Посмотрим, как готовы, соперник нам это покажет. «Спартаку» пора попадать в плей-офф, будем усердно работать. Будет тяжело, но другого пути нет, — сказал Радил.



Турнир в Нижнем Новгороде действительно предстоит напряжённый, времени на раскачку не будет. Но хоккеистам пора привыкать к интенсивному графику, ведь по ходу чемпионата будет ещё тяжелее. Именно поэтому важно грамотно выстроить физическую подготовку, за которую в команде теперь отвечает Саид Хассан, успешно работавший в «Красной Армии».

Единственный минус — очередная травма форварда Максима Потапова. 37-летний хоккеист много лечился в прошлом сезоне, но и в начале этого уже успел сесть на больничный. Причём, даже не дождавшись чемпионата, «сломавшись» прямо во время предсезонного сбора. Вероятно, руководству спартаковцев придётся всерьёз задуматься относительно дальнейшего сотрудничества с игроком.



«Что касается Максима Потапова, то по нему сложно что-то сказать однозначно. Человек перенёс операцию. Ему нужно восстановиться, а дальше будет видно. После восстановления и примем решение», — пояснил Вадим Епанчинцев.



А вот травмы нападающего Константина Глазачева позади. Талантливый и мастеровитый хоккеист тоже пролечился большую часть прошлого чемпионата. Заметно, что форвард соскучился по хоккею, поставив перед собой характерные индивидуальные задачи — избежать очередных повреждений.



«После прошлого сезона я сразу поехал лечиться, было много травм. Сейчас всё в завершающей стадии. Нагрузки перенёс. Конечно, тяжело. Пять месяцев не играл в хоккей. Слава богу, ничего не болит. Наша команда находится в очень хорошем физическом состоянии. Все бегут, очень приятно смотреть на ребят.



Тренерский штаб Вадима Епанчинцева принёс в команду много нового. Ставка делается на то, чтобы был хороший коллектив. В нашем случае это важно. Двигаемся в правильном направлении. Пора оправдываться перед болельщиками и попадать в плей-офф. Главная задача лично для меня? Пройти весь чемпионат без травм. Ну, а дальше посмотрим. Календарь сезона нормальный. Да, сначала играем пять матчей в гостях, зато потом дома. Ничего страшного», — рассказал Глазачев.

Ровно на 13:00 мск у команды был запланирован отъезд из «ВТБ Ледовый дворец». Уже 1 августа москвичам предстоит сыграть стартовый матч Кубка губернатора Нижегородской области. В соперниках — новокузнецкий «Металлург», который следующий сезон проведёт в Высшей лиге.