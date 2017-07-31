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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30542066/
31 июля 2017, 14:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Скудра: В «Торпедо» ещё не было такой обстановки, как сейчас

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал подготовку команды к новому сезону.

«Не всегда удаётся сделать то, что планируется. Мы довольны теми ребятами, которые есть. Нравится атмосфера, профессионализма стало больше, общая рабочая обстановка более позитивная. Первый сбор в Мариборе показал, что у нас не было ещё такой обстановки, как сейчас, мы впечатлены иностранцами, русскими ребятами, которые вернулись. Работать было очень приятно, в удовольствие. Теми, кто есть, мы довольны. У нас отличная группа ребят.

По Михаилу Варнакову вопрос не ко мне. Когда он освободился, то ключевые позиции были закрыты. Брать в пятое звено — не контракт и не его позиция не позволяют, — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Торпедо НН
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