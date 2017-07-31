Скудра: В «Торпедо» ещё не было такой обстановки, как сейчас

«Не всегда удаётся сделать то, что планируется. Мы довольны теми ребятами, которые есть. Нравится атмосфера, профессионализма стало больше, общая рабочая обстановка более позитивная. Первый сбор в Мариборе показал, что у нас не было ещё такой обстановки, как сейчас, мы впечатлены иностранцами, русскими ребятами, которые вернулись. Работать было очень приятно, в удовольствие. Теми, кто есть, мы довольны. У нас отличная группа ребят.

По Михаилу Варнакову вопрос не ко мне. Когда он освободился, то ключевые позиции были закрыты. Брать в пятое звено — не контракт и не его позиция не позволяют, — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.