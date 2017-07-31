Новички ЦСКА уже рвут соперников. И обещают прибавить
Интервью новобранца армейцев Константина Окулова, забросившего три шайбы в двух первых матчах за московский клуб.
Минувшим летом в КХЛ только и разговоров было о том, сколь мощно усилился ЦСКА. И первые же матчи армейцев в межсезонье подтвердили возросшую силу атаки московского клуба.
В двух первых поединках, которые
При этом в резерве у ЦСКА еще все игроки уровня сборной России, которые начали подготовку к сезону позднее (из-за участия в ЧМ-2017) и пока не готовы к контрольным матчам.
Однако даже и без них атакующая мощь армейцев очевидна.
— Как забил первый гол за ЦСКА? Да просто пас хороший получил. Мне оставалось только убежать один на один и забросить шайбу, — рассказывает о своей дебютной шайбе за армейцев Константин Окулов. — В этом голе гораздо больше заслуги Вячеслава Основина. А я просто завершил начатую им комбинацию. Он видел, что я бегу и выложил шайбу прямо мне на ход.
— Вам не показалось, что «Сибирь» в атаке сыграла очень слабо?
— Это уже не ко мне вопрос, а тренерам и форвардам новосибирцев. Я играю за ЦСКА.
— Еще одно наблюдение — сибиряки против вас играли особенно зло и жестко.
— Не думаю, что
— Тогда расскажите о том, как прошел первый сбор и о готовности армейцев к сезону.
— Хорошо все было. Главное, что мы начали привыкать друг к другу и становиться одной большой семьей. В прямом смысле этого слова — и в раздевалке, и на льду. Много общаемся — и с тренерами, и между собой. Для, меня, как для новичка армейцев, это важно. А так пахали и на льду, и на землею И еще прибавим!
— Но вы то пришли в ЦСКА не один, а еще с двумя товарищами из «Сибири».
— Это, конечно, нам всем помогло. Проще было влиться в коллектив. Повезло еще и в том, что многих игроков ЦСКА я знаю по выступлениям за сборную. Встретили нас хорошо.
— Вас не пугает высочайшая конкуренция в нынешнем ЦСКА? Ведь в команде с ходу можно насчитать шесть звеньев, каждое из которых тянет на ударное.
— Это хорошо. Значит все будут постоянно стараться стать еще лучше. Доказать тренеру, что именно я должен быть в основном составе. Понятно, что сделать это будет нелегко. Но конкуренция — всегда к лучшему.
— В команде вы освоились, а в Москве?
— Вот недавно переехал с женой в квартиру и начал обживаться. Сейчас вот посуду покупаем. Пока у меня ежедневно один маршрут — дом, работа, стадион. Ничего толком не успел посмотреть.
— Столица поначалу многих шокирует.
— Да что тут может напугать? Все как везде… Вот пробки, если только.
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