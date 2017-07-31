Епанчинцев: Будущее Глухова в ХК «Спартак» определится после турнира в Нижнем Новгороде

Ранее интернет-портал «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» подписал с 33-летним Глуховым пробный контракт.

«Алексей на просмотровом контракте, катается с нами второй день. На турнире в Нижнем Новгороде будем смотреть на него. Бен Максвелл [нападающий «Спартака"] уезжает в сборную Канады, на это место рассчитываем взять Глухова. После турнира примем решение», — сказал Епачинцев.

Глухов в сезоне-2016/17 в составе клуба КХЛ «Сибирь» провел 31 матч, набрав восемь очков (4+4).