Епанчинцев: Будущее Глухова в ХК «Спартак» определится после турнира в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» примет решение по поводу нападающего Алексея Глухова после предсезонного турнира в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам рассказал главный тренер московской команды Вадим Епанчинцев.
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«Алексей на просмотровом контракте, катается с нами второй день. На турнире в Нижнем Новгороде будем смотреть на него. Бен Максвелл [нападающий «Спартака"] уезжает в сборную Канады, на это место рассчитываем взять Глухова. После турнира примем решение», — сказал Епачинцев.
Глухов в сезоне-2016/17 в составе клуба КХЛ «Сибирь» провел 31 матч, набрав восемь очков (4+4).
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