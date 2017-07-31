Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30541668/
31 июля 2017, 13:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

А. Марков: Я доволен, что оказался в «Ак Барсе». Теперь только в бой

Новичок «Ак Барса» Андрей Марков поделился первыми впечатлениями от перехода в команду КХЛ.

«Всё нормально. Можно сказать, двое суток в небе. Сейчас надо отдохнуть, прийти в себя, и всё будет хорошо. Как давно возник вариант с переходом в «Ак Барс»? Достаточно быстро всё согласовали. Я рад этому. Теперь только в бой. Планируется, что контракт будет на два года. Доволен, что оказался в «Ак Барсе». Это клуб с большой историей. Теперь настрой только на работу.

В команде знаю нескольких игроков. Главный тренер мне знаком. Что знаю о Казани? Прекрасный город, с хорошей историей. Здесь много достопримечательностей, поэтому в свободное время будем знакомиться, — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики