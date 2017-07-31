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31 июля 2017, 13:09 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Защитник Андрей Марков подписал контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»

ТАСС, 31 июля. Российский защитник Андрей Марков подписал контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» объявил, что не будет подписывать новый контракт с россиянином, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. Всю карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в «Монреале» и сыграл в 990 матчах в регулярных чемпионатах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).

В начале карьеры Марков выступал за воскресенский «Химик», а в 1998 году перешел в московское «Динамо», где провел два сезона. Во время локаута в НХЛ (сезон-2004/05) Марков вернулся в «Динамо», вместе с которым стал чемпионом России. В сезоне-2012/13, когда старт сезона в НХЛ был задержан из-за локаута, Марков выступал за подмосковный «Витязь». В составе сборной России Марков становился чемпионом мира (2008) и дважды бронзовым призером (2005, 2007), принимал участие в трех Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

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