Защитник Андрей Марков подписал контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
ТАСС, 31 июля. Российский защитник Андрей Марков подписал контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает пресс- служба клуба.
Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» объявил, что не будет подписывать новый контракт с россиянином, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. Всю карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в «Монреале» и сыграл в 990 матчах в регулярных чемпионатах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).
В начале карьеры Марков выступал за воскресенский «Химик», а в 1998 году перешел в московское «Динамо», где провел два сезона. Во время локаута в НХЛ (сезон-2004/05) Марков вернулся в «Динамо», вместе с которым стал чемпионом России. В сезоне-2012/13, когда старт сезона в НХЛ был задержан
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