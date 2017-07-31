Защитник Андрей Марков подписал контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»

Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» объявил, что не будет подписывать новый контракт с россиянином, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. Всю карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в «Монреале» и сыграл в 990 матчах в регулярных чемпионатах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).