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31 июля 2017, 13:07 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА переиграл «Йокерит» в контрольном матче, на счету Широкова 3 очка

Действующий обладатель Кубка Гагарина питерский СКА переиграл «Йокерит» в контрольном матче в рамках финского сбора.

Действующий обладатель Кубка <span class=error>Гагарина</span> питерский <span class=error>СКА</span> переиграл <span class=error>Йокерит</span> в контрольном матче в рамках финского сбора. Увеличить
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Первый период команды завершили со счётом 1:1. На седьмой минуте Ээли Толванен вывел финскую команду вперёд, Сергей Широков сравнял счёт на девятой минуте встречи. Ключевой стала вторая двадцатиминутка, выигранная СКА со счётом 2:0. Шайбы забросили Никита Гусев (27-я минута матча) и Ярно Коскиранта (36-я). Заключительный период принёс один гол — Александр Барабанов поразил пустые ворота финской команды. Как итог — 4:1 в пользу СКА.

Главным героем встречи стал форвард СКА Сергей Широков — на его счету заброшенная шайба и два голевых паса.

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