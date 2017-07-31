Игорь Есмантович: К началу сезона продадим больше 2000 абонементов
Президент ХК ЦСКА Игорь Есманотович сдержанно похвалил команду по итогам двух контрольных матчей с «Сибирью».
— Ваши впечатления от первых контрольных матчей?
— Очень хорошие игры. Не понравился лёд, особенно в первом матче. В первом матче — плохой, шершавый, что, в общем, не удивительно для такой жары. Во втором — более или менее. Но для начала предсезонки, где главная задача — укреплять физические кондиции, это приемлемо. Так что провели две полезные игры.
— Показалось, что уже сейчас тренерам удалось найти правильную «химию» в звеньях…
— Уже прослеживается определенная химия между игроками, которая должна сложиться к началу сезона. Это радует. Скажу так: видны позитивные моменты.
— Дебют вратаря Ларса Юханссона вышел смазанным. В первом матче Илья Сорокин отыграл насухо. А его шведский сменщик пропустил две необязательные шайбы после бросков с дальней дистанции…
— Я не стал бы предъявлять вратарю претензии. Первый гол — очень точный и сильный бросок в девятку, второй — бросок в одно касание. А в остальном Юханссон отработал прилично. Его игрой, дебютом я доволен.
— Но куда больше удивил, причем приятно другой новичок команды — Антон Бурдасов, отметив премьеру в ЦСКА дублем.
— Не хотелось бы сейчас
— Самый яркий молодой игрок КХЛ Кирилл Капиризов пока не открыл счет голам в ЦСКА, а его партнер по тройке во втором матче с «Сибирью» Константин Окулов забросил две шайбы, плюс одну — в первой игре.
— Кирилл готовится. На него свалилась приличная нагрузка. На этой предсезонке мы предложили игрокам больше физики, чем раньше. Пока я не говорил с врачами о том, как Капризов с ней справляется. Но думаю, все идет нормально. Не вижу повода паниковать — мол, не оправдает связанных с ним надежд.
— Три парня пришли в ЦСКА из НХЛ — Роман Любимов и Михаил Григоренко вернулись в родные пенаты, а Никита Нестеров впервые сыграл в
— Я очень ими доволен. Невооруженным глазом виден, заметен запас мастерства и прочности у этих ребят. Они нам помогут.
— Игровой стиль команды по сравнению с прошлым сезоном изменился?
— Изменился. Вы же сами видите. Во втором матче всего три вброса шайбы в зону соперника — два у защитника Кирилла Воробьева и один у Артема Сергеева. А наши нападающие стараются пересекать синюю линию через пас.
— Не слишком ли длинная у команды скамейка? Как тренерам распорядиться таким богатством?
— Это не тот случай, когда лучше меньше да лучше. Не вижу в длинной скамейке
— Не удивил такой наплыв болельщиков в первом матче?
— Вы удивились, а мы — нет. Лично я предполагал, что соберем около трех тысяч зрителей. Во дворце идет ремонт, верхотура трибун — в лесах. Сначала не хотели пускать зрителей на первый матч из соображений безопасности. Но
— К слову, как идет продажа абонементов на сезон? Какие цены установите на билеты?
— Я читаю в социальных сетях мнения болельщиков на эту больную тему. Скажу, что мы увеличили продажный ассортимент билетов, где есть разные варианты цен — экономичный и более дорогой. На сегодняшний день получили заявки на 500 сезонных абонементов. Думаю, к началу чемпионата реализуем
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