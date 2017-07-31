Игорь Есмантович: К началу сезона продадим больше 2000 абонементов

— Ваши впечатления от первых контрольных матчей?

— Очень хорошие игры. Не понравился лёд, особенно в первом матче. В первом матче — плохой, шершавый, что, в общем, не удивительно для такой жары. Во втором — более или менее. Но для начала предсезонки, где главная задача — укреплять физические кондиции, это приемлемо. Так что провели две полезные игры.

— Показалось, что уже сейчас тренерам удалось найти правильную «химию» в звеньях…

— Уже прослеживается определенная химия между игроками, которая должна сложиться к началу сезона. Это радует. Скажу так: видны позитивные моменты.

— Дебют вратаря Ларса Юханссона вышел смазанным. В первом матче Илья Сорокин отыграл насухо. А его шведский сменщик пропустил две необязательные шайбы после бросков с дальней дистанции…

— Я не стал бы предъявлять вратарю претензии. Первый гол — очень точный и сильный бросок в девятку, второй — бросок в одно касание. А в остальном Юханссон отработал прилично. Его игрой, дебютом я доволен.

— Но куда больше удивил, причем приятно другой новичок команды — Антон Бурдасов, отметив премьеру в ЦСКА дублем.

— Не хотелось бы сейчас кого-то хвалить. Рано еще. Все наши новички — в рабочем состоянии, прониклись серьезными задачами, поставленными перед командой. В том числе и Бурдасов. Ждем от них соответствующей игры в чемпионате.

— Самый яркий молодой игрок КХЛ Кирилл Капиризов пока не открыл счет голам в ЦСКА, а его партнер по тройке во втором матче с «Сибирью» Константин Окулов забросил две шайбы, плюс одну — в первой игре.

— Кирилл готовится. На него свалилась приличная нагрузка. На этой предсезонке мы предложили игрокам больше физики, чем раньше. Пока я не говорил с врачами о том, как Капризов с ней справляется. Но думаю, все идет нормально. Не вижу повода паниковать — мол, не оправдает связанных с ним надежд.

— Три парня пришли в ЦСКА из НХЛ — Роман Любимов и Михаил Григоренко вернулись в родные пенаты, а Никита Нестеров впервые сыграл в красно-синей форме. Их состоянием довольны?

— Я очень ими доволен. Невооруженным глазом виден, заметен запас мастерства и прочности у этих ребят. Они нам помогут.

— Игровой стиль команды по сравнению с прошлым сезоном изменился?

— Изменился. Вы же сами видите. Во втором матче всего три вброса шайбы в зону соперника — два у защитника Кирилла Воробьева и один у Артема Сергеева. А наши нападающие стараются пересекать синюю линию через пас.

— Не слишком ли длинная у команды скамейка? Как тренерам распорядиться таким богатством?

— Это не тот случай, когда лучше меньше да лучше. Не вижу в длинной скамейке какой-то проблемы. Ребят высокая конкуренция только подстегнет.

— Не удивил такой наплыв болельщиков в первом матче?

— Вы удивились, а мы — нет. Лично я предполагал, что соберем около трех тысяч зрителей. Во дворце идет ремонт, верхотура трибун — в лесах. Сначала не хотели пускать зрителей на первый матч из соображений безопасности. Но все-таки пошли им навстречу, поэтому часть лесов пришлось снять. Теперь их вновь поставим, чтобы завершить работы.