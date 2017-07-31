Игорь Никитин: Капризову надо пройти проверку Москвой

— Команда понравилась?

— Желание огромное. Очень много зрителей в первом матче. Как только мы вышли на арену, сразу это отметили. Команда заслужила такое внимание игрой в последних сезонах. Экс-новосибирцы (Сергей Шумаков, МаксимШалунов, Константин Окулов — прим. Ред.) отработали с двойной энергией.

— Сочетания игроков в звеньях вас устроили?

— У одного звена почти все залетело, другое имело много моментов, но забило только однажды. Давайте дадим время, чтобы ребята в звеньях сыгрались, почувствовали друг друга.

— Самого ценного игрока Кубка Харламова Андрея Кузьменко поставили в тройку к Кириллу Капризову и Андрею Светлакову. Довольные этой «химией»?

— Они ровесники, у них одна хоккейная философия, понимание игры.

— Почему объединили в пару защитников-разрушителей Михаила Пашнина и Никиту Пивцакина, да еще выпускали их в большинстве?

— Разве напрасно? Они в первом голе поучаствовали. А Пашин вообще выиграл микроматч 4:0.

— Вратарь Илья Сорокин, похоже, без работы замерзал.

— В этом «виноваты» наши ребята, помогали ему, разгружали. Илья на выходах много играл, а в третьем периоде подтащил. А насчет «замерз»… Действовал так, как складывался матч.

— Чего ждете от вратаря-новичка Ларса Юханссона?

— О его человеческих качествах могу сказать только добрые слова. Посмотрим, как будет на льду. Давайте подождем. Ребята должны помочь ему адаптироваться. Хорошая конкуренция идет вратарям только на пользу.

— Один из сильнейших защитников-созидателей Мэт Робинсон оправдывает ожидания?

— Знаем его по «Динамо», часто против него играли. Знаем его сильные качества. Знаем и те качества, которые надо подрегулировать. Тогда все будет в порядке.

— А вернувшийся из НХЛ блудный сын ЦСКА Михаил Григоренко?

— Игрок с мастерством, однозначно. Проделал огромный объем работы. Ему надо привыкнуть к большим площадкам, освоиться.

— Когда покажете сборников, участников чемпионата мира?

— Сборникам сложнее, они позже приступили к подготовке, им сейчас труднее. Только вкатываются. А покажем их на турнире в Швейцарии.

— Вопрос о самом ярком новичке Капризове мы специально отложили на «десерт». Вписался ли он в ЦСКА? Забить-то пока не может…

— Впечатления самые положительные, Кирилл — адекватный парень. А его мастерство и обсуждать не стоит. Сейчас ему надо привыкнуть к новой команде, к Москве. Проверку столицей тоже ведь нужно пройти. Думаю, он справится. Да и команда ему поможет.

— Почему молодой защитник Чмыхов играл в «сетке» — полной лицевой маске?

— Есть проблемы с челюстью. Поэтому и вышел в маске.