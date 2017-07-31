«Сибирь» «хоронят» слишком рано

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Команда не готова, всех разогнать, шансов на плей-офф нет, готовимся к следующему сезону». Такое может быть только с болельщиками этого клуба. На самом деле волноваться слишком рано. Эти два поражения не показали ровным счетом ничего, кроме, может быть, того, что Александр Салак соскучился по хоккею и готов к подвигам.

С 1 июля «Сибирь» находилась в городе, много и насыщенно тренировалась, а вместо матчей были двусторонки, которые вообще не имеют никакого отношения к настоящему хоккею. Не будешь же ты бить человека, с которым делишь место в раздевалке. Но, конечно, не надо думать, что и сезон получится легким. Безусловно, будет непросто, и если Павел Зубов выведет клуб в плей-офф, то это станет настоящим подвигом. Просто после выходных и отпусков — не время делать какие-то выводы. Например, обстановка в команде очень даже неплохая, а тренерский штаб хочет убедить пессимистов, что зря их недооценивают.

ТРАВМА КАПИТАНА «СПАРТАКА».

Нападающий и капитан «Спартака» Максим Потапов перенес операцию и выбыл на несколько месяцев. Повреждение хоккеист получил на сборах, во время двусторонней встречи, когда против него очень жестко сыграл один из хоккеистов. И знаете, кто это был? Кирилл Свиязов! В 2013 году защитник «Северстали» так встретил динамовца Максима Пестушко, что тот потом очень долго лечился (сотрясение, потерянные зубы), а Свиязов получил длительную дисквалификацию. Я помню, что Кирилл тогда сильно переживал, а его тренер сказал, что хоккеист даже заболел на нервной почве.

Но тот момент еще можно было объяснить. Шел матч регулярного чемпионата, а на льду друзей нет. Тут же была тренировка, а Кирилл шел бить Максима и очень хорошо попал. Интересно, что после первого сбора Свиязова отправили в «Химик», и пока непонятно, связаны как-то эти два события.

СКА ОТПРАВИЛСЯ В ФИНЛЯНДИЮ.

Питерские армейцы отправились в Финляндию на короткий сбор, да еще и проведут матч с «Йокеритом», который будет закрыт для зрителей. Про СКА мы вообще знаем очень мало, никаких новостей — только слухи. Говорят, что в первом звене сейчас наигрывают Данилу Квартальнова. А вместе с Никитой Гусевым и Ильей Ковальчуком действует Виктор Тихонов.

У питерцев явный недобор нападающих хорошего уровня и перенасыщение защитников. В общем списке — 12 человек, а в Хельсинки поехали восемь, причем ни один из них не выпадает по своим показателем. Понятно, что будет играть Егор Рыков — он пока «лимитчик». Но Олегу Знарку придется с кем-то расстаться, так как паре хоккеистов придется играть крайне редко. Еще один любопытный пункт: с некоторыми хоккеистами, которые остались дома, будет работать Петр Воробьев. Казалось, что он покинул клуб ВХЛ, чтобы сосредоточиться на административных делах, но это не так.

ПЕРВАЯ ЖАЛОБА НА СУДЕЙ.

Хорошо, что сейчас не идет сезон и главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев не потеряет крупную сумму за критику арбитров. После встречи с «Куньлунем», в котором его команда уступила 0:3, он стал ругать арбитров. Мол, они работали неправильно, часто оставляя его команду в меньшинстве. Пусть так. Но совет всем тренерам лиги: подобные слова будут очень строго наказываться в следующем сезоне во время официальных встреч. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов все время подчеркивает, что не позволит участникам турнира давать такие комментарии и через СДК будет жестко карать нарушителей.