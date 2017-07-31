«Сибирь» «хоронят» слишком рано
«Сибирь» проиграла ЦСКА в обеих контрольных встречах, но
почему-то в Новосибирске отнеслись к этому странно.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обзор дня Алексея Шевченко.
«Команда не готова, всех разогнать, шансов на
С 1 июля «Сибирь» находилась в городе, много и насыщенно тренировалась, а вместо матчей были двусторонки, которые вообще не имеют никакого отношения к настоящему хоккею. Не будешь же ты бить человека, с которым делишь место в раздевалке. Но, конечно, не надо думать, что и сезон получится легким. Безусловно, будет непросто, и если Павел Зубов выведет клуб в
ТРАВМА КАПИТАНА «СПАРТАКА».
Нападающий и капитан «Спартака» Максим Потапов перенес операцию и выбыл на несколько месяцев. Повреждение хоккеист получил на сборах, во время двусторонней встречи, когда против него очень жестко сыграл один из хоккеистов. И знаете, кто это был? Кирилл Свиязов! В 2013 году защитник «Северстали» так встретил динамовца Максима Пестушко, что тот потом очень долго лечился (сотрясение, потерянные зубы), а Свиязов получил длительную дисквалификацию. Я помню, что Кирилл тогда сильно переживал, а его тренер сказал, что хоккеист даже заболел на нервной почве.
Но тот момент еще можно было объяснить. Шел матч регулярного чемпионата, а на льду друзей нет. Тут же была тренировка, а Кирилл шел бить Максима и очень хорошо попал. Интересно, что после первого сбора Свиязова отправили в «Химик», и пока непонятно, связаны
СКА ОТПРАВИЛСЯ В ФИНЛЯНДИЮ.
Питерские армейцы отправились в Финляндию на короткий сбор, да еще и проведут матч с «Йокеритом», который будет закрыт для зрителей. Про СКА мы вообще знаем очень мало, никаких новостей — только слухи. Говорят, что в первом звене сейчас наигрывают Данилу Квартальнова. А вместе с Никитой Гусевым и Ильей Ковальчуком действует Виктор Тихонов.
У питерцев явный недобор нападающих хорошего уровня и перенасыщение защитников. В общем списке — 12 человек, а в Хельсинки поехали восемь, причем ни один из них не выпадает по своим показателем. Понятно, что будет играть Егор Рыков — он пока «лимитчик». Но Олегу Знарку придется с
ПЕРВАЯ ЖАЛОБА НА СУДЕЙ.
Хорошо, что сейчас не идет сезон и главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев не потеряет крупную сумму за критику арбитров. После встречи с «Куньлунем», в котором его команда уступила 0:3, он стал ругать арбитров. Мол, они работали неправильно, часто оставляя его команду в меньшинстве. Пусть так. Но совет всем тренерам лиги: подобные слова будут очень строго наказываться в следующем сезоне во время официальных встреч. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов все время подчеркивает, что не позволит участникам турнира давать такие комментарии и через СДК будет жестко карать нарушителей.
С одной стороны, я поддерживаю решение Анисимова. Его логика простая: арбитры
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