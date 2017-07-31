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31 июля 2017, 9:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Спартак» подписал пробный контракт с нападающим Алексеем Глуховым

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Московский «Спартак» заключил пробный контракт с нападающим Алексеем Глуховым, сообщается в официальном микроблоге хоккейного клуба в Twitter.

Глухов в минувшем сезоне выступал за омский «Авангард» и новосибирскую «Сибирь». В 46 матчах 33-летний форвард забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач.

«Спартак» в прошедшем сезоне занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

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