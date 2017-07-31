ХК «Спартак» подписал пробный контракт с нападающим Алексеем Глуховым

Глухов в минувшем сезоне выступал за омский «Авангард» и новосибирскую «Сибирь». В 46 матчах 33-летний форвард забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач.

«Спартак» в прошедшем сезоне занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#Спартак</a> подписал пробный контракт с нападающим Алексеем Глуховым. <a href="https://t.co/F4eYqc9Vi2">pic.twitter.com/F4eYqc9Vi2</a></p>— Спартак Москва (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/891901239134494721">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>