ХК «Спартак» подписал пробный контракт с нападающим Алексеем Глуховым
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт. Московский «Спартак» заключил пробный контракт с нападающим Алексеем Глуховым, сообщается в официальном микроблоге хоккейного клуба в Twitter.
Глухов в минувшем сезоне выступал за омский «Авангард» и новосибирскую «Сибирь». В 46 матчах 33-летний форвард забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач.
«Спартак» в прошедшем сезоне занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не попал в
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