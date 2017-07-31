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31 июля 2017, 9:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Барыс»: Никаких конкретных договорённостей с Ларионовым нет

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» разъяснил информацию о том, что прославленный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов стал консультантом по игровым видам спорта Олимпийского комитета Казахстана.

Клуб Континентальной хоккейной лиги <span class=error>Барыс</span> разъяснил информацию о том что прославленный советский и российский хоккеист Игорь <span class=error>Ларионов</span> стал консультантом по игровым видам спорта Олимпийского комитета Казахстана. Увеличить
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В ходе посещения Астаны в мае Игорь Ларионов получил пожелание от руководителей Олимпийского комитета Республики Казахстан. В данный момент никаких конкретных договорённостей нет, информирует официальный сайт астанинского клуба.

Сам Ларионов рассказал, что приезжал в Казахстан для популяризации хоккея.

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