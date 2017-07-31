«Барыс»: Никаких конкретных договорённостей с Ларионовым нет

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В ходе посещения Астаны в мае Игорь Ларионов получил пожелание от руководителей Олимпийского комитета Республики Казахстан. В данный момент никаких конкретных договорённостей нет, информирует официальный сайт астанинского клуба.

Сам Ларионов рассказал, что приезжал в Казахстан для популяризации хоккея.