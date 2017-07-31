Хабаровские хоккеисты помолились перед новым сезоном

Перед молитвой руководитель краевой общественной организации «Милосердие» Константин Ветренко выразил хоккеистам благодарность за помощь приюту и участие в благотворительных акциях.

Молебен совершил руководитель спортивного отдела Хабаровской епархии иерей Евгений Покаместов. После этого он пожелал «тиграм» побед и выразил надежду на то, что в новом сезоне игроки обойдутся без травм.

Спортсменам вручили освященные иконы Богородицы — точные копии хранящейся в клубе хоругви с изображением Хабаровской иконы Божией Матери. В ответ руководство «Амура» подарило «Милосердию» флаг хоккейного клуба с автографами игроков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на pravostok.ru.