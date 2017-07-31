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31 июля 2017, 4:39 | Хоккей: КХЛ | Губерния онлайн

Хабаровские хоккеисты помолились перед новым сезоном

Хоккеисты хабаровского клуба «Амур» продолжают готовиться к новому сезону КХЛ. На днях спортсмены приняли участие в молебне перед началом всякого доброго дела.

Перед молитвой руководитель краевой общественной организации «Милосердие» Константин Ветренко выразил хоккеистам благодарность за помощь приюту и участие в благотворительных акциях.

Молебен совершил руководитель спортивного отдела Хабаровской епархии иерей Евгений Покаместов. После этого он пожелал «тиграм» побед и выразил надежду на то, что в новом сезоне игроки обойдутся без травм.

Спортсменам вручили освященные иконы Богородицы — точные копии хранящейся в клубе хоругви с изображением Хабаровской иконы Божией Матери. В ответ руководство «Амура» подарило «Милосердию» флаг хоккейного клуба с автографами игроков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на pravostok.ru.
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