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30 июля 2017, 19:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Куньлунь» подписал контракт с белорусским защитником Мартынюком

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с белорусским защитником Владиславом Мартынюком, информирует «Страница хоккея Беларуси».

Китайский клуб Куньлунь Ред Стар подписал контракт с белорусским защитником Владиславом <span class=error>Мартынюком</span> информирует Страница хоккея <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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После успешного просмотра игрок подписал однолетнее соглашение. Как сообщается, начнёт сезон Мартынюк в МХЛ, в команде «Куньлунь Ред Стар Джуниор».

В минувшем сезоне 18-летний игрок обороны набрал 24 (10+14) очка в 41 игре белорусской Экстралиги за «U20», при показателе полезности «+4». На молодёжном чемпионате мира на его счету 4 (1+3) балла в 5 играх, при показателе полезности «0».

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