Хоккеисты «Куньлуня» забросили три безответные шайбы «Северстали» в контрольном матче
Хоккеисты пекинского «Куньлуня» победили череповецкую «Северсталь» в товарищеской игре.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в финском городе Эспоо, завершилась со счетом 3:0 в пользу китайской команды. В составе победителей дубль оформил Брэндон Дефазио, еще одну шайбу забросил Войтек Вольский.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 для «Куньлуня» и «Северстали» стартует 22 августа: пекинский клуб на выезде сыграет с ХК «Сочи», а череповецкая команда в гостях встретится с «Югрой».
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