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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30534940/
30 июля 2017, 19:25 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Куньлуня» забросили три безответные шайбы «Северстали» в контрольном матче

Хоккеисты пекинского «Куньлуня» победили череповецкую «Северсталь» в товарищеской игре.

Хоккеисты пекинского Куньлуня победили череповецкую <span class=error>Северсталь</span> в товарищеской игре. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в финском городе Эспоо, завершилась со счетом 3:0 в пользу китайской команды. В составе победителей дубль оформил Брэндон Дефазио, еще одну шайбу забросил Войтек Вольский.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 для «Куньлуня» и «Северстали» стартует 22 августа: пекинский клуб на выезде сыграет с ХК «Сочи», а череповецкая команда в гостях встретится с «Югрой».

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