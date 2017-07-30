Хоккеисты «Куньлуня» забросили три безответные шайбы «Северстали» в контрольном матче

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в финском городе Эспоо, завершилась со счетом 3:0 в пользу китайской команды. В составе победителей дубль оформил Брэндон Дефазио, еще одну шайбу забросил Войтек Вольский.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 для «Куньлуня» и «Северстали» стартует 22 августа: пекинский клуб на выезде сыграет с ХК «Сочи», а череповецкая команда в гостях встретится с «Югрой».