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30 июля 2017, 15:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Адмирал» одержал победу над сборной Южной Кореи в товарищеском матче

МОСКВА, 30 июл — Р-Спорт. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над сборной Южной Кореи в товарищеском матче.

Хоккеисты владивостокского Адмирала одержали победу над сборной Южной Кореи в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Павел Махановский (20-я минута), Георгий Сергеенко (32) и Максим Кицын (37).

Ранее в субботу «Адмирал» также обыграл команду Южной Кореи со счетом 5:3, уступая 0:3 по ходу матча.

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