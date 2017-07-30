«Адмирал» одержал победу над сборной Южной Кореи в товарищеском матче

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Павел Махановский (20-я минута), Георгий Сергеенко (32) и Максим Кицын (37).

Ранее в субботу «Адмирал» также обыграл команду Южной Кореи со счетом 5:3, уступая 0:3 по ходу матча.