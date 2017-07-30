Кирилл Капризов: Сам жду своего первого гола за ЦСКА
Молодой форвард Кирилл Капризов — о своем первом матче за ЦСКА.
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В субботу обновленный ЦСКА провел свой первый матч в этом сезоне под руководством нового главного тренера Игоря Никитина. И без особого труда добился убедительной победой над «Сибирью» — 4:0.
Поединок проходил в Москве, в ЛД ЦСКА. И после матча я отправился пообщаться с игроками. В их числе был, конечно, и 20-летний Капризов. И пусть сам Кирилл в этом поединке не отличился. Поговорить с самым ярким сегодняшним дарованием нашего хоккея о первом матче в составе армейцев было интересно…
— Да чего вы ко
— И все же поделитесь впечатлениями от своего первого матча за ЦСКА.
— Главное, что победили. Сначала вроде вспоминали, как играть… А потом вроде ничего, вкатились. Начали нормально взаимодействовать. Своим звеном «но ноль» отыграли. Для новой связки это неплохо в стартовом матче. А другие ребята забили свои голы. Хорошее начало.
— Вы сказали — забыли, как играть. А когда
— Да уже во второй смене.
— Оцените степень взаимопонимания в своем звене.
— Пока не готов. Первая игра мало что говорит. Посмотрим, как дальше пойдет.
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— Ну блин… Вот даже не знаю, ну не забил. Да, были моменты — Кузя (Андрей Кузьменко. — Прим. ред.) хорошую передачу делал. И Свет (Андрей Светлаков — Прим. ред.) тоже… Сам виноват, что не смог атаку завершить.
— Вы уж не тяните. Пресса ждет вашего первого гола за ЦСКА.
— Спасибо, так я и сам его тоже жду!
— Как устроились в Москве? Проблем нет?
— Все нормально. Живу, тренируюсь. Что еще хоккеисту нужно?
— Адаптироваться в столичном
— Потихоньку адаптируюсь. С каждым днем все становится лучше и лучше.
— Своего земляка, воспитанника новокузнецкого «Металлурга» Илью Сорокина с «сухарем» поздравили?
— Да Сорока в порядке! Чего там говорить… Сегодня опять в очередной раз сыграл очень надежно.
— Но в этом матче до Ильи не так уж и много шайб долетало.
— Вам с трибуны, как всегда, виднее. А я скажу, что и у наших ворот опасные моменты были. И Илья подтаскивал.
— В Москве стоит сильная жара. Туман надо льдом не мешал?
— Нисколько. Он же совсем не сильный был, еле заметный. У меня в этом плане бывали более экстремальные поединке. Помню, года
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