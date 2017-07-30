«Локомотив» обыграл «Динамо» (Москва) в финале Кубка Минска

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Встреча, прошедшая в субботу на «Чижовка-Арене», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу ярославцев, в составе которых отличились Егор Аверин (14-я минута), Никита Черепанов (37) и Александр Полунин (55). У «Динамо» шайбу забросил Дастин Бойд (21).