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30 июля 2017, 1:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Локомотив» обыграл «Динамо» (Москва) в финале Кубка Минска

МОСКВА, 29 июл — Р-Спорт. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли московское «Динамо» в финальном матче предсезонного турнира Кубок Минска.

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Встреча, прошедшая в субботу на «Чижовка-Арене», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу ярославцев, в составе которых отличились Егор Аверин (14-я минута), Никита Черепанов (37) и Александр Полунин (55). У «Динамо» шайбу забросил Дастин Бойд (21).

Ранее в субботу ханты-мансийская «Югра» одержала победу над минской «Юностью» в матче за третье место турнира (4:1).

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