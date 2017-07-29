Дубль Любимова помог ЦСКА крупно обыграть «Сибирь» в товарищеском матче
ЦСКА одержал крупную победу над «Сибирью» в товарищеском матче.
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Встреча, проходившая на стадионе ЦСКА имени Всеволода Боброва, завершилась со счётом 4:0.
Заброшенными шайбами в составе «армейцев» отметились Сергей Шумаков, Константин Окулов и Роман Любимов, оформивший дуль. Вратарь Илья Сорокин провёл матч на ноль. У «Сибири» по полматча сыграли Александр Салак и Алексей Красиков.
Для обеих команд это был первый матч в нынешнем межсезонье.
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