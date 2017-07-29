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29 июля 2017, 16:32 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» победили «Витязь» в товарищеском матче

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над подмосковным «Витязем» в товарищеском матче.

Хоккеисты магнитогорского Металлурга одержали победу над подмосковным Витязем в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Германии, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу «Металлурга».

В составе победителей шайбы забросили Ян Коварж (4-я минута), Антон Шенфельд (16, 21), Ярослав Косов (40) и Николас Шаус (46). У «Витязя» отличились Артем Швец-Роговой (21) и Алексей Макеев (58).

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