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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30528846/
29 июля 2017, 15:49 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Адмирал» одержал волевую победу над сборной Южной Кореи

Хоккеисты «Адмирала» на своей площадке одержали волевую победу над сборной Южной Кореи в первом контрольном матче команд со счетом 5:3.

Хоккеисты Адмирала на своей площадке одержали волевую победу над сборной Южной Кореи в первом контрольном матче команд со счетом 5:3. Увеличить
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Заброшенными шайбами у хозяев отметились Максим Казаков, Павел Махановский, Александр Горшков и Виктор Александров, оформивший в этой встрече дубль.

«Адмирал» — Южная Корея — 5:3 (0:2, 2:1, 3:0).

Голы: 0:1 Ким Вон Джун (Ким Санг Вук, Ан Джин Хуи, 12.50, б.), 0:2 Чо Мин Хо (Ли Дон Ку, 16.24), 0:3 Шин Хюнг Юн (Ким Вон Юн, 24.42), 1:3 Казаков (Макаренко, 25.58), 2:3 Махановский (Воронин, Бутузов, 35.01, б.), 3:3 Александров (Блум, Горшков, 43.57, б.), 4:3 Александров (Горшков, 47.36), 5:3 Горшков (Махановский, 50.12).
Вратари: Бобков — Парк Сунг Йе.
Штраф: 4 — 10.

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