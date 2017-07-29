Президент «Барыса»: Шевченко, Вей, Диц и Маклюков дали согласие на натурализацию

«В межсезонье мы работали на омоложение состава и постарались привлечь в команду как можно больше казахстанских хоккеистов. Даже легионеров мы старались брать с расчётом на перспективу.



В Астану переехали два канадца — 24-летний защитник Даррен Диц и 26-летний нападающий Линден Вей. Эти хоккеисты занимали лидирующие позиции в Американской хоккейной лиге. Состав “Барыса” также пополнили два перспективных российских игрока — форвард Дмитрий Шевченко (21 год) и Алексей Маклюков (23 года). Они успели поиграть в системе московского “Динамо”.



Хочу отметить, что вся эта четвёрка дала согласие на натурализацию и в перспективе каждый из них сможет выступить в составе национальной сборной Казахстана». — цитирует Шопобаева Литер. kz.