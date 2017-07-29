Минское «Динамо» заняло 5-е место в розыгрыше Кубка Минска по хоккею

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В матче за пятое итоговое место хоккеисты минского «Динамо» встречались с рижскими одноклубниками и победили с сухим счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). Игры минчан с рижанами всегда проходят в очень упорной борьбе, так было и на этот раз, несмотря на итоговый результат.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, зато во второй двадцатиминутке «зубры» трижды поразили ворота гостей после бросков Егора Шаранговича, Евгения Лисовца и Дмитрия Карабаня. В заключительной трети последнюю точку поставил Дмитрий Амброжейчик. На первом этапе минчане, которых недавно возглавил канадский тренер Горди Дуайер, уступили московскому «Динамо» (3:6) и землякам из «Юности» (2:5).