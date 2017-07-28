Хоккеисты «Автомобилиста» в овертайме уступили «Пиратам» из чешского Хомутова
МОСКВА, 28 июл —
Р-Спорт. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме уступили клубу «Пираты» из чешского города Хомутов в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Встреча, прошедшая в пятницу в Чехии, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу «Пиратов». В составе «Автомобилиста» отличились Франсис Паре (12-я минута), Станислав Егоршев (17) и Тэйлор Бек (22).
Свой следующий контрольный матч «Автомобилист» проведет в субботу, 29 июля, и соперником будет чешское «Динамо» из Пардубице.
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