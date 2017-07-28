Хоккеисты «Автомобилиста» в овертайме уступили «Пиратам» из чешского Хомутова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в пятницу в Чехии, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу «Пиратов». В составе «Автомобилиста» отличились Франсис Паре (12-я минута), Станислав Егоршев (17) и Тэйлор Бек (22).

Свой следующий контрольный матч «Автомобилист» проведет в субботу, 29 июля, и соперником будет чешское «Динамо» из Пардубице.