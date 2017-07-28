Московское «Динамо» обыграло «Юность» и вышло в финал Кубка Минска
Московское «Динамо» одержало победу над минской «Юностью» на Кубке Минска. Встреча, проходившая на «Чижовка-Арене», завершилась со счётом 5:4 ОТ.
В первом периоде Дастин Бойд вывел
В третьем периоде Даниил Тарасов восстановил равенство, но вскоре «Динамо» пропустило дважды в течение 13 секунд. Отличились Егор Дугин и Егор Гайнетдинов.
Голы Владимира Брюквина и Михаила Варнакова позволили москвичам вновь сравнять счёт, а в овертайме победу «Динамо» принёс Даниил Тарасов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter