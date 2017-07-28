Корешков: На место Бойда и Боченски искали игроков с хорошим катанием
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков в интервью сайту Шайба. kz подвел итоги
учебно-тренировочных сборов команды в Алматы, а также рассказал о планах на турниры в Астане и Омске.
— Какие задачи ставили на двустороннюю игру?
— Считаю, для июля ребята выдали классный матч. Было много бросков. Мы требуем, чтобы все атаки завершались бросками по воротам. Отсюда будут голевые моменты и голы. Мы хотим показывать современный и интересный хоккей.
Работа над тактикой у нас только в процессе. В Астане будем активно работать над тактическими взаимодействиями. Разберем игру в неравных составах — большинство, меньшинство. Все это будем еще налаживать, оттачивать, совершенствовать.
— Насколько для команды было важно сыграть перед болельщиками?
— Безусловно, это важно. Пусть даже и на двусторонний матч, но приехали болельщики из Алматы. Игроки это видели и понимали. В хоккее нельзя играть без болельщиков. Их поддержка, конечно, ощущалась.
— Расскажите вкратце о ближайших мероприятиях, которые ждут команду.
— Сегодня вылетаем в Астану, где продолжим тренировки. Потом буквально пять дней остается до начала домашнего турнира. На Кубке Президента проведем пять матчей. Затем три дня пауза. С 16 по 19 августа выступим на турнире в Омске. И через три дня уже стартует чемпионат КХЛ.
— Как оцените степень подготовки команды к сезону?
— Игроки находятся в разных функциональных кондициях.
— Насколько сборы в
— Да, сборы были тяжелыми. По нашему плану это был самый ударный микроцикл — в течение двух недель каждый день двухразовые тренировки на льду и на земле. Это и атлетизм, и прыжковая программа, и велосипедная программа. Самое главное, что ребята все выполнили и прошли эти сборы без травм.
— Что можете сказать по новичкам?
— Радует, что наши канадцы нашли взаимопонимание с первой тренировки. Однозначно, и канадцы, и остальные игроки еще прибавят в техническом и тактическом плане.
— По каким критериям искали игроков на место Дастина Бойда и Брэндона Боченски?
— Особого секрета нет. Прежде всего это игроки с хорошим катанием и хорошим пониманием игры. Как вы знаете, команда взяла курс на омоложение. Постепенно омолаживаются не только казахстанские игроки, но и канадцы. Это нормальный и естественный процесс.
— Что ожидаете от Кубка Президента Казахстана? Задачи уже озвучены?
— Еще продолжается предсезонная подготовка. Основная задача на турниры в Астане и Омске — подойти к чемпионату в оптимальной форме, наладить тактические взаимодействия. В принципе, для этого эти турниры и существуют.
Да, всегда есть спортивный интерес, чтобы побеждать в каждом матче, особенно на домашнем турнире. И мы ставим самые высокие задачи. Но нужно понимать, что будем проверять не только основные четыре звена. Дадим поиграть пятому и шестому звеньям. Мы прокрутим не менее 30 игроков за два турнира.
— Кирилл Панюков не подписал контракт с «Барысом». Как оцените этого игрока?
— Это его личное решение, что не подписал контракт. Все остальное находится в компетенции руководства клуба. Оценить его не могу, так как он не был с нами на сборах.
— А что можете сказать по его игре в прошлом сезоне?
— В прошлом сезоне он делал только первые шаги, был лимитчиком. В принципе, подходил команде по всем критериям. Парень с хорошими
— Кстати, в Алматы давно ведь не были?
— Да, к сожалению, давно не был. Но причина банальна и проста — плотный и загруженный график. Команда из Алматы в КХЛ не играет, поэтому не было возможности сюда приезжать. Но впечатления хорошие. Побывали в городе, съездили на Чимбулак, Медео. Очень красивые места.
— Из уст президента клуба прозвучало, что в новом сезоне в Алматы может пройти выставочный матч «Барыса».
— Все находится на стадии переговоров. Конкретики пока нет. Так что будем наблюдать за дальнейшими событиями. Нужны решения из Астаны, Алматы и КХЛ. Ждем реакции со всех сторон.
— Сами как расцениваете такой шаг?
— Интересный ход для популяризации хоккея в Казахстане. Тем более активно идут разговоры о том, что в Алматы может появиться клуб КХЛ. Как раз будет хорошее подспорье для этого.
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