Корешков: На место Бойда и Боченски искали игроков с хорошим катанием

— Какие задачи ставили на двустороннюю игру?

— Считаю, для июля ребята выдали классный матч. Было много бросков. Мы требуем, чтобы все атаки завершались бросками по воротам. Отсюда будут голевые моменты и голы. Мы хотим показывать современный и интересный хоккей.

Работа над тактикой у нас только в процессе. В Астане будем активно работать над тактическими взаимодействиями. Разберем игру в неравных составах — большинство, меньшинство. Все это будем еще налаживать, оттачивать, совершенствовать.

— Насколько для команды было важно сыграть перед болельщиками?

— Безусловно, это важно. Пусть даже и на двусторонний матч, но приехали болельщики из Алматы. Игроки это видели и понимали. В хоккее нельзя играть без болельщиков. Их поддержка, конечно, ощущалась.

— Расскажите вкратце о ближайших мероприятиях, которые ждут команду.

— Сегодня вылетаем в Астану, где продолжим тренировки. Потом буквально пять дней остается до начала домашнего турнира. На Кубке Президента проведем пять матчей. Затем три дня пауза. С 16 по 19 августа выступим на турнире в Омске. И через три дня уже стартует чемпионат КХЛ.

— Как оцените степень подготовки команды к сезону?

— Игроки находятся в разных функциональных кондициях. Кто-то раньше начал тренироваться, кто-то чуть позже, и они потихонечку набирают форму. Сейчас рано делать какие-то выводы, кого-то оценивать, это преждевременно. Ребята выполняют работу, которую от них требуем. Мы уверены, что к началу сезона, к 24 августа, все хоккеисты подойдут в полной боевой готовности.

— Насколько сборы в Ак-Булаке были тяжелыми?

— Да, сборы были тяжелыми. По нашему плану это был самый ударный микроцикл — в течение двух недель каждый день двухразовые тренировки на льду и на земле. Это и атлетизм, и прыжковая программа, и велосипедная программа. Самое главное, что ребята все выполнили и прошли эти сборы без травм.

— Что можете сказать по новичкам?

— Радует, что наши канадцы нашли взаимопонимание с первой тренировки. Однозначно, и канадцы, и остальные игроки еще прибавят в техническом и тактическом плане.

— По каким критериям искали игроков на место Дастина Бойда и Брэндона Боченски?

— Особого секрета нет. Прежде всего это игроки с хорошим катанием и хорошим пониманием игры. Как вы знаете, команда взяла курс на омоложение. Постепенно омолаживаются не только казахстанские игроки, но и канадцы. Это нормальный и естественный процесс.

— Что ожидаете от Кубка Президента Казахстана? Задачи уже озвучены?

— Еще продолжается предсезонная подготовка. Основная задача на турниры в Астане и Омске — подойти к чемпионату в оптимальной форме, наладить тактические взаимодействия. В принципе, для этого эти турниры и существуют.

Да, всегда есть спортивный интерес, чтобы побеждать в каждом матче, особенно на домашнем турнире. И мы ставим самые высокие задачи. Но нужно понимать, что будем проверять не только основные четыре звена. Дадим поиграть пятому и шестому звеньям. Мы прокрутим не менее 30 игроков за два турнира.

— Кирилл Панюков не подписал контракт с «Барысом». Как оцените этого игрока?

— Это его личное решение, что не подписал контракт. Все остальное находится в компетенции руководства клуба. Оценить его не могу, так как он не был с нами на сборах.

— А что можете сказать по его игре в прошлом сезоне?

— В прошлом сезоне он делал только первые шаги, был лимитчиком. В принципе, подходил команде по всем критериям. Парень с хорошими росто-весовыми показателями и хорошим броском. Но есть ещё много моментов, над которыми надо работать. Конечно, будем рады, если он прибавит, вне зависимости от того, где будет играть.

— Кстати, в Алматы давно ведь не были?

— Да, к сожалению, давно не был. Но причина банальна и проста — плотный и загруженный график. Команда из Алматы в КХЛ не играет, поэтому не было возможности сюда приезжать. Но впечатления хорошие. Побывали в городе, съездили на Чимбулак, Медео. Очень красивые места.

— Из уст президента клуба прозвучало, что в новом сезоне в Алматы может пройти выставочный матч «Барыса».

— Все находится на стадии переговоров. Конкретики пока нет. Так что будем наблюдать за дальнейшими событиями. Нужны решения из Астаны, Алматы и КХЛ. Ждем реакции со всех сторон.

— Сами как расцениваете такой шаг?

— Интересный ход для популяризации хоккея в Казахстане. Тем более активно идут разговоры о том, что в Алматы может появиться клуб КХЛ. Как раз будет хорошее подспорье для этого.