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28 июля 2017, 21:18 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Куньлунь» одержал победу над «Йокеритом», проигрывая 0:2 во втором периоде

«Куньлунь Ред Стар» одержал волевую победу над «Йокеритом» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 3:2.

Куньлунь Ред Стар одержал волевую победу над <span class=error>Йокеритом</span> в товарищеском матче. Увеличить
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В первом периоде счёт открыл Никлас Йенсен, а во второй двадцатиминутке Йеспер Йенсен увеличил преимущество «джокеров». Кайл Чипчура отыграл одну шайбу в середине встречи, а в третьем игровом отрезке «Куньлунь» сравнял счёт благодаря усилиям Константина Макарова, а затем Павел Воробей реализовал большинство, его гол стал победным.

В воротах финской команды играл Райан Запольски, у «Куньлуня» — Томи Кархунен.

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