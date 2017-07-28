«МОНРЕАЛЬ» ПОТЕРЯЛ ХОККЕЙНУЮ МУДРОСТЬ

История с Андреем Марковым несколько удивляет. В первую очередь с позиции «Монреаля», который потерял второго лучшего защитника команды и, по большому счету, уже легенду самого титулованного клуба НХЛ. Потерял за так. У Андрея ведь был рынок за океаном. Он нашел бы себе работу даже на изначально — 12 миллионов за два года — требуемых условиях. Но не захотел выходить на лед в других цветах.

Да, он не становится быстрее, но хоккейной мудрости в нем — хоть отбавляй. Плюс великолепный первый пас и умопомрачительная статистика при игре в большинстве: он набирал очки в 80 процентах шайб «Канадиенс» при розыгрыше лишнего, когда находился на льду. Это абсолютно лучший показатель в лиге. В равных составах — он самый результативный защитник «Хабс», несмотря на то что пропустил 20 матчей из-за травм.

И ведь был готов заключить контракт на год вместо двух, но генеральный менеджер Марк Бержевен определенно решил избавиться от всех без исключения русских. Алекс Гальченюк, даром что имеет американское гражданство, тоже близок к тому, чтобы сменить клуб. Команда при этом стала разве что слабее, да еще и потеряла Сергачева с Болье. Емелина, так и быть, оставим за скобками.

В игре Андрей МАРКОВ. AFP 2017

БЫЛ ЭФФЕКТИВНЕЕ ШИ УЭБЕРА

Марков — шестой по количеству матчей в истории «Монреаля». Клуба, существующего в НХЛ, которой 26 ноября исполнится 100 лет, с самого ее появления. 17-й (делит с Ги Лапуэнтом) по очкам. Второй — со все тем же Лапуэнтом — после Ларри Робинсона в списке самых результативных защитников. Как показывает статистика, в том числе — продвинутая, он был эффективнее куда более дорогого Ши Уэбера в прошедшем сезоне. По отношению забитых к пропущенным шайб во время нахождения на льду (61,6%), сумме процентов реализации и отраженных бросков (102,4), оборонительной загрузке (34,9%), генерации командой бросков в створ в его присутствии (52,8%), да и по многим другим показателям, он был абсолютно лучшим в обороне «Канадиенс».

Как можно было не пойти на его условия, причем вполне себе рыночные? И это еще при том, что в Монреале дикие налоги, самые высокие в НХЛ. Бержевену это уже припоминают и еще не раз припомнят. Пока не уволят, потому что «Канадиенс» лишь отдалились от Кубка Стэнли. А с новым контрактом Прайса и восемью миллионами Уэбера, который скоро начнет стареть, при том что подписан аж до 2026 года, приблизится будет только сложнее.

Андрей МАРКОВ (слева) и Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ. Спорт-Экспресс

В «МАГНИТКУ»? ИЛИ ВСЕ ЖЕ В «АК БАРС»?

Марков ушел красиво. Пресс-конференция по случаю, во время которой он по его словам волновался сильнее, чем на собственной свадьбе, получилась проникновенной. Он оставил яркий след в легендарном клубе, претендуя и на поднятие свитера под своды Bell Centre, и на введение в Зал хоккейной славы. Пусть всего лишь претендуя, но даже этим могут похвастаться единицы. И возвращение на родину тоже пришлось к месту. Его некому и не в чем упрекнуть. Он отдал «Монреалю» 16 лет, никуда не дергаясь и отдаваясь делу без остатка. Будучи самым настоящим «Генералом», как его там прозвали. Пи. Кей. Суббан по случаю признался, что никогда не считал себя лучше Маркова, даже когда зарабатывал больше и набирал больше очков. Да, выше финала конференции подняться не удалось, но уж ему-то винить себя в этом точно не стоит.

Впереди — новый шаг, новые вызовы. В том числе — Олимпиада, куда он с нынешним своим уровнем определенно может поехать. Красиво было бы вернуться в «Динамо», откуда он в свое время уезжал за океан в ранге чемпиона России и MVP Суперлиги, с которым выиграл еще одно золото во время локаута, но там сейчас не та команда, с которой можно раздобыть еще одну медаль. Да и клуба далеко не жирный бюджет. Похоже, хотя подтверждения пока нет, Марков направится к своему старому знакомому Зинэтуле Билялетдинову. У которого дорос до MVP, набирая огромное количество очков. С которым трижды играл в финалах Евролиги. И он ему очень даже пригодится.

Российский агент Маркова начал работу по его трудоустройству в КХЛ около трех недель назад. Причем довольно живо: разослав предложение сразу нескольким клубам. СКА и ЦСКА, имеющие полный комплект защитников его кандидатуру уже не рассматривали. На «Востоке» он бы подошел прежде всего «Ак Барсу» и «Магнитке» («Авангард» принялся избавляться от дорогих ветеранов). Но в Магнитогорске, по нашей информации, не так много средств, даже не смотря на то, что команду покинули Зарипов и три ведущих защитника: Антипин, Ли и Береглазов. Наибольшая вероятность появления Маркова именно в «Ак Барсе». После ухода Никулина и Медведева по-настоящему сильных блюлайнеров, людей, способных эффективно играть в большинстве на синей линии, у Билялетдинова не было давно. Да еще и освободились деньги от контракта Зарипова, который вряд ли появится на льду в этом сезоне.

Это не тот Марков, что был в «Витязе», только набирающий форму после пересобранного колена. Совсем другой, способный приносить много пользы на уровне КХЛ. Изначально едва ли не лучший защитник Континентальной хоккейной лиги, да еще и прекрасно знакомый с системой будущей команды. И он себя покажет, даже не сомневайтесь.

Андрей МАРКОВ не добрался до отметки в 1000 матчей. AFP 2017

ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ «ТЫСЯЧНИКОМ», ПОХОЖЕ, СТАНЕТ ОВЕЧКИН

Андрей Марков выступал за «Монреаль» с 2000 по 2017 год и провел в канадском клубе 990 матчей. В прошлом сезоне он вышел на первое место среди российских хоккеистов по числу игр за один клуб. Однако, добраться до отметки 1000 матчей за «Монреаль» ему не удалось. Вероятно, первым российским «тысячником» станет Александр Овечкин, которому до юбилея в «Вашингтоне» осталось меньше провести чуть меньше полного сезона.