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28 июля 2017, 21:22 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Лады» уступили в серии буллитов «Торосу» в контрольном матче

МОСКВА, 28 июл — Р-Спорт. Хоккеисты тольяттинской «Лады» уступили «Торосу» из Нефтекамска в серии буллитов в контрольном матче в рамках подготовительного сбора в Латвии.

Хоккеисты тольяттинской Лады уступили Торосу из Нефтекамска в серии <span class=error>буллитов</span> в контрольном матче в рамках подготовительного сбора в Латвии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой «Тороса» со счетом 5:4 (1:0, 0:0, 3:4, 0:0, 1:0).

Ранее в среду, 26 июля, команды также провели контрольный матч, и он завершился победой «Лады» со счетом 3:1.

Лада
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