Хоккеисты «Лады» уступили в серии буллитов «Торосу» в контрольном матче
МОСКВА, 28 июл —
Р-Спорт. Хоккеисты тольяттинской «Лады» уступили «Торосу» из Нефтекамска в серии буллитов в контрольном матче в рамках подготовительного сбора в Латвии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой «Тороса» со счетом 5:4 (1:0, 0:0, 3:4, 0:0, 1:0).
Ранее в среду, 26 июля, команды также провели контрольный матч, и он завершился победой «Лады» со счетом 3:1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter